https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/istanbulun-7-ilcesinde-mahzen-37-operasyonlari-daltonlar-uyesi-14-kisi-yakalandi-1083469554.html

İstanbul'un 7 ilçesinde Mahzen-37 operasyonları: 'Daltonlar üyesi 14 kişi yakalandı'

İstanbul'un 7 ilçesinde Mahzen-37 operasyonları: 'Daltonlar üyesi 14 kişi yakalandı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde 'Daltonlar' suç... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T09:12+0300

2024-05-04T09:12+0300

2024-05-04T09:12+0300

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kağıthane

esenyurt

beylikdüzü

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bahçelievler

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-37" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde "Mahzen-37" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.Kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlanması, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı."Elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü (Daltonlar) üyesi 14 şüpheli yakalandı" diyen Bakan Yerlikaya, şüphelilerin gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 tam otomatik tabanca, 2 çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesinin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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