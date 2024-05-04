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İstanbul'un 7 ilçesinde Mahzen-37 operasyonları: 'Daltonlar üyesi 14 kişi yakalandı'
İstanbul'un 7 ilçesinde Mahzen-37 operasyonları: 'Daltonlar üyesi 14 kişi yakalandı'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde 'Daltonlar' suç... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-37" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde "Mahzen-37" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.Kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlanması, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı."Elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü (Daltonlar) üyesi 14 şüpheli yakalandı" diyen Bakan Yerlikaya, şüphelilerin gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 tam otomatik tabanca, 2 çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesinin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/bursa-merkezli-8-ilde-operasyon-yerlikaya-duyurdu-cok-sayida-kisi-yakalandi-1083388555.html
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ali yerlikaya, istanbul, kağıthane, esenyurt, beylikdüzü, başakşehir, bahçelievler, küçükçekmece, küçükçekmece, beşiktaş, beşiktaş, organize suç örgütü
ali yerlikaya, istanbul, kağıthane, esenyurt, beylikdüzü, başakşehir, bahçelievler, küçükçekmece, küçükçekmece, beşiktaş, beşiktaş, organize suç örgütü

İstanbul'un 7 ilçesinde Mahzen-37 operasyonları: 'Daltonlar üyesi 14 kişi yakalandı'

09:12 04.05.2024
© İHAİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Tayyar Türkeş'in yurtdışına kaçtığı belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da 8 kişinin halen arandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-46 operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Tayyar Türkeş'in yurtdışına kaçtığı belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da 8 kişinin halen arandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
© İHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-37” operasyonlarında 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-37" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde "Mahzen-37" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlanması, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü (Daltonlar) üyesi 14 şüpheli yakalandı" diyen Bakan Yerlikaya, şüphelilerin gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:
"Esenyurt ilçesinde 31 Mart-5 Nisan tarihleri arasında M.O.S, B.T. ve C.T isimli 3 ayrı iş yerinin kurşunlanması, Beylikdüzü ilçesinde 31 Mart'ta E.B.G.R. isimli işyerinin kurşunlanması, Başakşehir ilçesinde 2 Nisan'da B.S. isimli işyerine el bombası atılması ve 14 Nisan'da iş yerinin kurşunlanması, Bahçelievler ilçesinde 4 Nisan'da P. ve C.C. isimli iş yerlerinin, 16 Nisan ve 19 Nisan'da S.G.L. ve İ.P isimli iş yerlerinin kurşunlanması, Küçükçekmece ilçesinde 22 Nisan'da 80. Yıl Parkında kurşunlaması, Bakırköy ilçesinde 16 Nisan ve 25 Nisan'da G.B. isimli kuyumcunun kurşunlanması, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde 8 Nisan ile 13 Nisan'da 4 adet ikamet ve iş yerinin kurşunlanması, Beşiktaş ilçesinde 5 Nisan ile 11 Nisan'da 2 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs ve Esenyurt ilçesinde 12 Nisan'da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma."
AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 tam otomatik tabanca, 2 çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesinin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
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Bursa merkezli 8 ilde operasyon Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda kişi yakalandı
2 Mayıs, 08:18
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