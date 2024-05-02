https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/bursa-merkezli-8-ilde-operasyon-yerlikaya-duyurdu-cok-sayida-kisi-yakalandi-1083388555.html
Bursa merkezli 8 ilde operasyon Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda kişi yakalandı
Bursa merkezli 8 ilde operasyon Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 8 ilde düzenlenen Mahzen-36 operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T08:18+0300
2024-05-02T08:18+0300
2024-05-02T08:55+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de “Mahzen-36” operasyonları düzenlendi.Düzenlenen operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, mağdurları hileyle kandırıp şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalanırken 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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son dakika, ali yerlikaya, operasyon, şüpheli, gözaltı, gözaltı kararı
son dakika, ali yerlikaya, operasyon, şüpheli, gözaltı, gözaltı kararı
Bursa merkezli 8 ilde operasyon Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda kişi yakalandı
08:18 02.05.2024 (güncellendi: 08:55 02.05.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 8 ilde düzenlenen Mahzen-36 operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de “Mahzen-36” operasyonları düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, mağdurları hileyle kandırıp şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalanırken 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.