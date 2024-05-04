https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/icisleri-bakanliginda-tasarruf-tedbirleri-arac-ve-koruma-polis-sayilari-azaltildi-1083475259.html
İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri: Araç ve koruma polis sayıları azaltıldı
İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri: Araç ve koruma polis sayıları azaltıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T12:57+0300
2024-05-04T12:57+0300
2024-05-04T12:57+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
koruma
polis
tasarruf
ali yerlikaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/15/1051970857_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_59919c7de08cdef271a2c71579915b35.jpg
İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bakan-simsekten-kamuda-tasarruf-aciklamasi-guclu-sekilde-devreye-girecek-1083173058.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/15/1051970857_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ee5fb1f2139f896e45412ccab8ded803.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, koruma, polis, tasarruf, ali yerlikaya
içişleri bakanlığı, koruma, polis, tasarruf, ali yerlikaya
İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri: Araç ve koruma polis sayıları azaltıldı
İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" ifadelerine yer verildi.