https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/icisleri-bakanliginda-tasarruf-tedbirleri-arac-ve-koruma-polis-sayilari-azaltildi-1083475259.html

İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri: Araç ve koruma polis sayıları azaltıldı

İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri: Araç ve koruma polis sayıları azaltıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T12:57+0300

2024-05-04T12:57+0300

2024-05-04T12:57+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

koruma

polis

tasarruf

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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içişleri bakanlığı, koruma, polis, tasarruf, ali yerlikaya