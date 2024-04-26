https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bakan-simsekten-kamuda-tasarruf-aciklamasi-guclu-sekilde-devreye-girecek-1083173058.html
Bakan Şimşek'ten kamuda tasarruf açıklaması: 'Güçlü şekilde devreye girecek'
Bakan Şimşek'ten kamuda tasarruf açıklaması: 'Güçlü şekilde devreye girecek'
Sputnik Türkiye
Bakan Şimşek, kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdiklerini, tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T09:53+0300
2024-04-26T09:53+0300
2024-04-26T10:20+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/natonun-yeni-lideri-olmak-icin-aday-olmustu-rutte-destek-almak-icin-erdogan-ile-gorusecek-1083172577.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, ekonomi
Bakan Şimşek'ten kamuda tasarruf açıklaması: 'Güçlü şekilde devreye girecek'
09:53 26.04.2024 (güncellendi: 10:20 26.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Şimşek, kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdiklerini, tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye alacaklarını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu:
Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Dezenflasyona geçiş için para politikasında normalleşme başarılmış durumda
Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü devreye girecek
Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi somut kaynak girişine dönmüş durumda. Program çalışıyor, programa güven güçlü