https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/diyanet-isleri-baskanindan-luks-arac-aciklamasi-eski-araba-artik-kullanilamaz-hale-geldi-1083390616.html
Diyanet İşleri Başkanı'ndan lüks araç açıklaması: 'Eski araba artık kullanılamaz hale geldi'
Diyanet İşleri Başkanı'ndan lüks araç açıklaması: 'Eski araba artık kullanılamaz hale geldi'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Ali Erbaş'a ilişkin yazısı sonrası Erbaş'tan açıklama geldiğini söyledi. Erbaş, lüks araba eleştirilerine yönelik "bize 2023 yılına kadar hiç... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T09:45+0300
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili üç iddianın gündemde olduğunu, Erbaş’ın bu konularda konuşması gerektiğini yazmıştı.Bugünkü yazısında Ahmet Hakan, Ali Erbaş'tan gelen açıklamayı yayınladı.Arapça bilmiyor iddialarıAhmet Hakan, Erbaş'ın Arapça dili bilmediğine yönelik iddialara karşı akademik kariyerinden bahsettiğini dile getirdi ve “Diplomatik hassasiyet gereği Irak’ta yaşanan özel bir olayı bahane ederek itibar suikastına yol açan üslupla bir insana acımasız saldırılarda bulunmak haksızlık değil midir?” ifadelerini kullandığını belirtti.'Dua metnini avucuna yazdı' iddiasıErbaş'ın bir de dua görüntüsü yayınlandı sosyal medyada. “Dua metnini avucuna yazmış, oradan okuyor” diye servis edildi bu görüntü. Erbaş o görüntülere ilişkin de “Dua etmem istendiğinde makası sol avucumun içinde kamufle etmeye çalışırken oraya doğru bakmamı sanki avucumun içinde yazı varmış da onu okuyormuşum şeklinde yorumlamak, çarpıtmak, videoya dikkatle bakınca fark edilmesine rağmen bunun üzerinden nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan saldırılar yapmak haksızlık değil midir?” dedi.'Eski araba kullanılamaz hale geldi'Son olarak da Audi A8 marka arabaya ilişkin sosyal medyada yer alan eleştiriler. Ahmet Hakan Erbaş'ın şu açıklamasına yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/diyanet-isleri-baskanligindan-makam-araci-aciklamasi-ihtiyaca-binaen-kiralanmaktadir-1083329755.html
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ali erbaş,ali erbaş dua,ali erbaş audi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan lüks araç açıklaması: 'Eski araba artık kullanılamaz hale geldi'
Ahmet Hakan, Ali Erbaş'a ilişkin yazısı sonrası Erbaş'tan açıklama geldiğini söyledi. Erbaş, lüks araba eleştirilerine yönelik "bize 2023 yılına kadar hiç araba tahsis edilmedi. Eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba, kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanıldı" açıklamasında bulundu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili üç iddianın gündemde olduğunu, Erbaş’ın bu konularda konuşması gerektiğini yazmıştı.
Bugünkü yazısında Ahmet Hakan, Ali Erbaş'tan gelen açıklamayı yayınladı.
Arapça bilmiyor iddiaları
Ahmet Hakan, Erbaş'ın Arapça dili bilmediğine yönelik iddialara karşı akademik kariyerinden bahsettiğini dile getirdi ve “Diplomatik hassasiyet gereği Irak’ta yaşanan özel bir olayı bahane ederek itibar suikastına yol açan üslupla bir insana acımasız saldırılarda bulunmak haksızlık değil midir?” ifadelerini kullandığını belirtti.
'Dua metnini avucuna yazdı' iddiası
Erbaş'ın bir de dua görüntüsü yayınlandı sosyal medyada. “Dua metnini avucuna yazmış, oradan okuyor” diye servis edildi bu görüntü. Erbaş o görüntülere ilişkin de “Dua etmem istendiğinde makası sol avucumun içinde kamufle etmeye çalışırken oraya doğru bakmamı sanki avucumun içinde yazı varmış da onu okuyormuşum şeklinde yorumlamak, çarpıtmak, videoya dikkatle bakınca fark edilmesine rağmen bunun üzerinden nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan saldırılar yapmak haksızlık değil midir?” dedi.
'Eski araba kullanılamaz hale geldi'
Son olarak da Audi A8 marka arabaya ilişkin sosyal medyada yer alan eleştiriler. Ahmet Hakan Erbaş'ın şu açıklamasına yer verdi:
“2010 yılında Diyanet’e tahsis edilen 2006 model arabadan sonra 2015 yılında bir araba tahsis edilmiş ve yine kıyamet kopmuştu. O günkü Diyanet İşleri Başkanımız yine nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan acımasız saldırılara dayanamayıp arabayı Başbakanlığa iade etmişti. İnternete bakarsanız ne acımasız haberler ve saldırılar yapıldığını görürsünüz. Aradan geçen bunca yıla rağmen bize 2023 yılına kadar hiç araba tahsis edilmedi. Eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba, kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanıldı.”