https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/disisleri-bakani-fidan-guney-afrikanin-israile-actigi-davaya-mudahil-olmaya-karar-verdik-1083367709.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik
Dışişleri Bakanı Fidan: Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan “Türkiye olarak, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik” dedi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T15:42+0300
2024-05-01T15:42+0300
2024-05-01T16:33+0300
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Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin de bu davaya müdahil olacağını duyururken, “Başvurumuza yönelik çalışmalarımız çok uzun süredir devam etmekteydi” diye hatırlattı.Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyarette, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasına ilişkin Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkeleri başta olmak üzere Filistin'i devlet olarak tanıyan diğer ülkelerle yaptığı görüşmelerde, bazı ülkelerin bu konuda tavır almaya hazır hale gelmiş olduğunu söyledi.Fidan, bugüne kadar Nikaragua ve Kolombiya'nın davaya ilişkin somut bir tutum aldığını hatırlatarak şunları kaydetti:Fidan, bu siyasi kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alındıktan sonra ve şu anda bütün dünyaya duyurulduktan sonra Türkiye'nin hukuki çalışmaları tamamlayacağını belirtirken, "Bu esnada bütün dost ve müttefik ülkelerle bu konuda daha fazla ne yapılabilir, daha fazla hangi ülkeler başvuruda bulunabilir, onun çalışması içerisinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/netanyahu-ucmnin-tutuklama-emrinden-korkuyor-1083227151.html
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hakan fidan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu, uluslararası adalet divanı
Dışişleri Bakanı Fidan: Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik
15:42 01.05.2024 (güncellendi: 16:33 01.05.2024)
Dışişleri Bakanı Fidan “Türkiye olarak, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik” dedi.
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin de bu davaya müdahil olacağını duyururken, “Başvurumuza yönelik çalışmalarımız çok uzun süredir devam etmekteydi” diye hatırlattı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyarette, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasına ilişkin Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkeleri başta olmak üzere Filistin'i devlet olarak tanıyan diğer ülkelerle yaptığı görüşmelerde, bazı ülkelerin bu konuda tavır almaya hazır hale gelmiş olduğunu söyledi.
Fidan, bugüne kadar Nikaragua ve Kolombiya'nın davaya ilişkin somut bir tutum aldığını hatırlatarak şunları kaydetti:
Biz de bugün yaptığımız değerlendirmelerin neticesini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettik ve alınan siyasi karar gereği buradan ilk kez duyurmak istiyorum. Türkiye olarak, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik. Bu adımla UAD önündeki sürecin doğru yönde ilerlemesini temenni ediyoruz. Esasen ifade ettiğim gibi bu başvurumuza yönelik çalışmalarımız çok uzun süredir devam etmekteydi.
Fidan, bu siyasi kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alındıktan sonra ve şu anda bütün dünyaya duyurulduktan sonra Türkiye'nin hukuki çalışmaları tamamlayacağını belirtirken, "Bu esnada bütün dost ve müttefik ülkelerle bu konuda daha fazla ne yapılabilir, daha fazla hangi ülkeler başvuruda bulunabilir, onun çalışması içerisinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.