https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/zaharovadan-borrellin-silah-tedariki-olmazsa-savas-biter-sozlerine-yanit-iste-barisin-formulu-1083464725.html
Zaharova’dan Borrell'in ‘silah tedariki olmazsa savaş biter’ sözlerine yanıt: İşte barışın formülü
Zaharova’dan Borrell'in ‘silah tedariki olmazsa savaş biter’ sözlerine yanıt: İşte barışın formülü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in ‘Batı silah tedarikini durdurursa, Kiev iki hafta içinde teslim olur’... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T23:50+0300
2024-05-03T23:50+0300
2024-05-03T23:50+0300
ukrayna krizi
josep borrell
mariya zaharova
batı
ukrayna
kiev
teslim olma
savaş
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Batının Ukrayna’ya silah tedarikini durdurması halinde Kiev’in teslim olacağı ve savaşın sona ereceği” şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Borrell daha önce İngiltere’de katıldığı bir konferansta, ‘Batının Ukrayna’ya silah tedarikini durdurması halinde Kiev’in iki hafta içinde teslim olmak zorunda kalacağını ve savaşın sona ereceğini” ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/borrell-bati-silah-tedarikini-durdurursa-kiev-iki-hafta-icinde-teslim-olur-1083463693.html
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josep borrell, mariya zaharova, batı, ukrayna, kiev, teslim olma, savaş, silah tedariki
josep borrell, mariya zaharova, batı, ukrayna, kiev, teslim olma, savaş, silah tedariki
Zaharova’dan Borrell'in ‘silah tedariki olmazsa savaş biter’ sözlerine yanıt: İşte barışın formülü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in ‘Batı silah tedarikini durdurursa, Kiev iki hafta içinde teslim olur’ şeklindeki sözlerini, ‘büyük itiraf ve barışın formülü’ olarak yorumladı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Batının Ukrayna’ya silah tedarikini durdurması halinde Kiev’in teslim olacağı ve savaşın sona ereceği” şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük itiraf! İşte size ‘barışın formülü’: Batı'nın Kiev rejimine silah tedarikini durdurması."
Borrell daha önce İngiltere’de katıldığı bir konferansta, ‘Batının Ukrayna’ya silah tedarikini durdurması halinde Kiev’in iki hafta içinde teslim olmak zorunda kalacağını ve savaşın sona ereceğini” ifade etmişti.