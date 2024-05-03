https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/zaharovadan-borrellin-silah-tedariki-olmazsa-savas-biter-sozlerine-yanit-iste-barisin-formulu-1083464725.html

Zaharova’dan Borrell'in ‘silah tedariki olmazsa savaş biter’ sözlerine yanıt: İşte barışın formülü

Zaharova’dan Borrell'in ‘silah tedariki olmazsa savaş biter’ sözlerine yanıt: İşte barışın formülü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in ‘Batı silah tedarikini durdurursa, Kiev iki hafta içinde teslim olur’... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T23:50+0300

2024-05-03T23:50+0300

2024-05-03T23:50+0300

ukrayna krizi

josep borrell

mariya zaharova

batı

ukrayna

kiev

teslim olma

savaş

silah tedariki

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090269_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d714850fde96990aa3f7802196383500.jpg

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Batının Ukrayna’ya silah tedarikini durdurması halinde Kiev’in teslim olacağı ve savaşın sona ereceği” şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Borrell daha önce İngiltere’de katıldığı bir konferansta, ‘Batının Ukrayna’ya silah tedarikini durdurması halinde Kiev’in iki hafta içinde teslim olmak zorunda kalacağını ve savaşın sona ereceğini” ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/borrell-bati-silah-tedarikini-durdurursa-kiev-iki-hafta-icinde-teslim-olur-1083463693.html

batı

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, mariya zaharova, batı, ukrayna, kiev, teslim olma, savaş, silah tedariki