https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/borrell-bati-silah-tedarikini-durdurursa-kiev-iki-hafta-icinde-teslim-olur-1083463693.html
Borrell: Batı silah tedarikini durdurursa, Kiev ‘iki hafta içinde’ teslim olur
Borrell: Batı silah tedarikini durdurursa, Kiev ‘iki hafta içinde’ teslim olur
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Batının silah tedariki olmazsa Ukrayna'daki çatışmanın ‘iki hafta içinde’ sona... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T22:58+0300
2024-05-03T22:58+0300
2024-05-03T22:58+0300
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İngiltere’de katıldığı bir konferansta, Batının Ukrayna’ya silah tedarikini durdurması halinde Kiev’in teslim olmak zorunda kalacağını ve savaşın sona ereceğini söyledi.Borrell, “Ukrayna'daki savaşın nasıl bitirilebileceğini biliyorum. Bu, iki hafta içinde yapılabilir, silah tedarikinin durdurulması yeterli. Silah tedariği durursa Ukrayna direnemeyecek, teslim olmak zorunda kalacak ve savaş sona erecek” dedi.“Avrupa böyle bir sonucu istiyor mu?" diye soran Borrell, “Ben böyle bir sonucu istemiyorum, Avrupa'da da pek çok kişi bunu istemiyor” ifadesini kullandı.Borrell ayrıca, ABD'de Kiev'e yapılacak yardım konusundaki anlaşmazlıkların ve silah tedarikindeki altı aylık gecikmenin durumu ‘zaferden yenilgiye’ evirebileceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ab-disisleri-ve-savunma-bakanlari-ukrayna-gundemiyle-toplandi-1083019662.html
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josep borrell, batı, silah tedariki, ukrayna, ingiltere, kiev, avrupa
josep borrell, batı, silah tedariki, ukrayna, ingiltere, kiev, avrupa
Borrell: Batı silah tedarikini durdurursa, Kiev ‘iki hafta içinde’ teslim olur
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Batının silah tedariki olmazsa Ukrayna'daki çatışmanın ‘iki hafta içinde’ sona ereceğini belirtti.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İngiltere’de katıldığı bir konferansta, Batının Ukrayna’ya silah tedarikini durdurması halinde Kiev’in teslim olmak zorunda kalacağını ve savaşın sona ereceğini söyledi.
Borrell, “Ukrayna'daki savaşın nasıl bitirilebileceğini biliyorum. Bu, iki hafta içinde yapılabilir, silah tedarikinin durdurulması yeterli. Silah tedariği durursa Ukrayna direnemeyecek, teslim olmak zorunda kalacak ve savaş sona erecek” dedi.
“Avrupa böyle bir sonucu istiyor mu?" diye soran Borrell, “Ben böyle bir sonucu istemiyorum, Avrupa'da da pek çok kişi bunu istemiyor” ifadesini kullandı.
Borrell ayrıca, ABD'de Kiev'e yapılacak yardım konusundaki anlaşmazlıkların ve silah tedarikindeki altı aylık gecikmenin durumu ‘zaferden yenilgiye’ evirebileceğini de sözlerine ekledi.