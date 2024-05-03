https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/borrell-bati-silah-tedarikini-durdurursa-kiev-iki-hafta-icinde-teslim-olur-1083463693.html

Borrell: Batı silah tedarikini durdurursa, Kiev ‘iki hafta içinde’ teslim olur

Borrell: Batı silah tedarikini durdurursa, Kiev ‘iki hafta içinde’ teslim olur

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Batının silah tedariki olmazsa Ukrayna'daki çatışmanın ‘iki hafta içinde’ sona... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T22:58+0300

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ukrayna krizi

josep borrell

batı

silah tedariki

ukrayna

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İngiltere’de katıldığı bir konferansta, Batının Ukrayna’ya silah tedarikini durdurması halinde Kiev’in teslim olmak zorunda kalacağını ve savaşın sona ereceğini söyledi.Borrell, “Ukrayna'daki savaşın nasıl bitirilebileceğini biliyorum. Bu, iki hafta içinde yapılabilir, silah tedarikinin durdurulması yeterli. Silah tedariği durursa Ukrayna direnemeyecek, teslim olmak zorunda kalacak ve savaş sona erecek” dedi.“Avrupa böyle bir sonucu istiyor mu?" diye soran Borrell, “Ben böyle bir sonucu istemiyorum, Avrupa'da da pek çok kişi bunu istemiyor” ifadesini kullandı.Borrell ayrıca, ABD'de Kiev'e yapılacak yardım konusundaki anlaşmazlıkların ve silah tedarikindeki altı aylık gecikmenin durumu ‘zaferden yenilgiye’ evirebileceğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ab-disisleri-ve-savunma-bakanlari-ukrayna-gundemiyle-toplandi-1083019662.html

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