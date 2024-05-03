https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/yasak-olmasina-ragmen-dev-sogan-bitkisini-kopardilar-774-bin-282-lira-idari-para-cezasi-uygulandi-1083453789.html

Yasak olmasına rağmen 'dev soğan' bitkisini kopardılar: 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı

Yasak olmasına rağmen 'dev soğan' bitkisini kopardılar: 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı

Sputnik Türkiye

Van'ın Başkale ilçesinde yasak olmasına rağmen topladıkları "dev soğan" bitkisiyle yakalanan İran uyruklu 2 kişiye 774 bin 282 lira idari para cezası verildi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T17:32+0300

2024-05-03T17:32+0300

2024-05-03T17:32+0300

yaşam

soğan

iran

van

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle birlikte yaban hayatının ve doğanın korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.Bu kapsamda, Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında İran uyruklu 2 kişinin üç çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisi taşıdığını tespit etti.Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Gevaş Şubesi ekipleri, yumrularıyla birlikte çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.Ekipler, muhafaza altına aldıkları bitkileri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Ünal'a teslim ederek yeniden ekilmelerini sağladı.Bitkileri izinsiz toplayan İran uyruklu 2 şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/vazgecilmez-milli-bitki-kilosu-250-bin-tlden-satiliyor-bahcesine-diken-sifa-buluyor-1082370903.html

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