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Yasak olmasına rağmen 'dev soğan' bitkisini kopardılar: 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı
Yasak olmasına rağmen 'dev soğan' bitkisini kopardılar: 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı
Sputnik Türkiye
Van'ın Başkale ilçesinde yasak olmasına rağmen topladıkları "dev soğan" bitkisiyle yakalanan İran uyruklu 2 kişiye 774 bin 282 lira idari para cezası verildi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle birlikte yaban hayatının ve doğanın korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.Bu kapsamda, Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında İran uyruklu 2 kişinin üç çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisi taşıdığını tespit etti.Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Gevaş Şubesi ekipleri, yumrularıyla birlikte çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.Ekipler, muhafaza altına aldıkları bitkileri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Ünal'a teslim ederek yeniden ekilmelerini sağladı.Bitkileri izinsiz toplayan İran uyruklu 2 şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/vazgecilmez-milli-bitki-kilosu-250-bin-tlden-satiliyor-bahcesine-diken-sifa-buluyor-1082370903.html
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Yasak olmasına rağmen 'dev soğan' bitkisini kopardılar: 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı

17:32 03.05.2024
© AA / Van DKMPYasak olmasına rağmen 'dev soğan' bitkisini kopardılar: 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı
Yasak olmasına rağmen 'dev soğan' bitkisini kopardılar: 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA / Van DKMP
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Van'ın Başkale ilçesinde yasak olmasına rağmen topladıkları "dev soğan" bitkisiyle yakalanan İran uyruklu 2 kişiye 774 bin 282 lira idari para cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle birlikte yaban hayatının ve doğanın korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında İran uyruklu 2 kişinin üç çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisi taşıdığını tespit etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Gevaş Şubesi ekipleri, yumrularıyla birlikte çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.
Ekipler, muhafaza altına aldıkları bitkileri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Ünal'a teslim ederek yeniden ekilmelerini sağladı.
Bitkileri izinsiz toplayan İran uyruklu 2 şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı.
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