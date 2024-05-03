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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ukraynanin-2024teki-toplam-zayiatini-aciklayan-soygu-547-kilometrekare-topragi-ele-gecirdik-1083444477.html
Ukrayna'nın 2024'teki toplam zayiatını açıklayan Şoygu: 547 kilometrekare toprağı ele geçirdik
Ukrayna'nın 2024'teki toplam zayiatını açıklayan Şoygu: 547 kilometrekare toprağı ele geçirdik
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun sadece 2024'ün ilk 4 ayındaki kaybının en az 111 bin kişi ile 21 bin silah ve askeri teçhizat olduğunu... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T14:00+0300
2024-05-03T14:00+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
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rus ordusu
donetsk
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donbass
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yönetim toplantısında konuşan Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun zayiatı hakkında "Bu yıl içinde toplamda 111 bin kişi, 21 bin parça silah ve askeri teçhizatı aştı" dedi.Kiev rejiminin askeri personel rezervlerini doldurmak için seferberlik faaliyetlerini sıkılaştırdığını kaydeden Şoygu, "Savaşmak istemeyen Ukraynalılar zorla cepheye gönderiliyor. Aslında onları önceden olduğu gibi ölüme gönderiyorlar. Kendi vatandaşlarına karşı bu kadar insanlık dışı bir tutum sergilemeleri, Ukraynalı yetkililerin Batılı efendilerinden mali ve askeri yardım almaya devam etmek için onlara iyilik yapma arzusunu kanıtlıyor" dedi.'Sene başından beri yeni bölgelerde 547 kilometrekarelik toprak kontrole alındı'Sergey Şoygu, 2024'ün başından bu yana Rusya'nın yeni bölgelerinde 547 kilometrekare yüzölçümüne sahip toprakların kontrol altına alındığını bildirdi."Rus birliklerinden oluşan gruplar, tüm temas hattı boyunca düşmanın tahkimat hattını delmeye devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, muhtelif hatlarda tutunmaya çalışıyor, ancak saldırımız altında mevzilerini terk edip geri çekilmek zorunda kalıyorlar" diyen Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Rus topraklarını neo-Nazilerden kurtarmaya devam edeceğinin altını çizdi.Rus ordusunun son 2 hafta içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novobahmutovka, Semenovka, Berdıçi yerleşimlerinde kontrolü sağladığını anımsatan Savunma Bakanı, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'dan savunma hattının çökmemesini ve her ne pahasına olursa olsun Rus ordusunun taarruzunu durdurmayı talep ettiğini anlattı.'Kuril Adaları'nda radyoteknik kontrol noktaları kuruyoruz'Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Japonya ile ihtilaf bulunan Kuril Adaları'nda Rus Pasifik Filosu'nun sorumluluk bölgesinde kıyı radyoteknik kontrol noktaları kurulduğunu söyledi.Şoygu, yürütülen faaliyetlerde daha iyi sonuç elde etmek için kıyı radyoteknik kontrol noktalarındaki altyapının modernizasyonuna özel verdiklerini belirterek "Kuril Adaları'nda Rus Pasifik Filosu'nun sorumluluk bölgesinde kıyı radyoteknik kontrol noktaları kuruluyor. Arktik'te Kuzey Filosu'nun kıyı gözlem sistemi dahilindeki iki askeri kampüs yeniden yapılandırılıyor" ifadelerini kullandı.'Kızıl Meydan'daki Zafer Töreni'ne 9 binden fazla asker katılacak'Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) elde edilen Zafer'in 79. yıldönümü için 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek tören hakkında da bilgi veren Savunma Bakanı, 9 binden fazla asker ile 70 askeri teçhizatın etkinliklerde yer alacağını söyledi.Özel askeri harekatta görev yapan askerlerin de Kızıl Meydan'da hazır bulunacağını aktaran Şoygu, Rusya genelinde 7'si kahraman kentler olmak üzere 25 kentte kutlama etkinlikleri organize edileceğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ukrayna-sinirina-giden-soygudan-rus-savunma-sanayisine-talimat-1083352406.html
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Ukrayna'nın 2024'teki toplam zayiatını açıklayan Şoygu: 547 kilometrekare toprağı ele geçirdik

14:00 03.05.2024
© FotoğrafRussian Defense Minister Sergei Shoigu
Russian Defense Minister Sergei Shoigu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Fotoğraf
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun sadece 2024'ün ilk 4 ayındaki kaybının en az 111 bin kişi ile 21 bin silah ve askeri teçhizat olduğunu vurguladı. Sene başından beri ele geçirilen toprakların büyüklüğünün ise 547 kilometrekare olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yönetim toplantısında konuşan Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun zayiatı hakkında "Bu yıl içinde toplamda 111 bin kişi, 21 bin parça silah ve askeri teçhizatı aştı" dedi.

Kiev rejiminin askeri personel rezervlerini doldurmak için seferberlik faaliyetlerini sıkılaştırdığını kaydeden Şoygu, "Savaşmak istemeyen Ukraynalılar zorla cepheye gönderiliyor. Aslında onları önceden olduğu gibi ölüme gönderiyorlar. Kendi vatandaşlarına karşı bu kadar insanlık dışı bir tutum sergilemeleri, Ukraynalı yetkililerin Batılı efendilerinden mali ve askeri yardım almaya devam etmek için onlara iyilik yapma arzusunu kanıtlıyor" dedi.

'Sene başından beri yeni bölgelerde 547 kilometrekarelik toprak kontrole alındı'

Sergey Şoygu, 2024'ün başından bu yana Rusya'nın yeni bölgelerinde 547 kilometrekare yüzölçümüne sahip toprakların kontrol altına alındığını bildirdi.

"Rus birliklerinden oluşan gruplar, tüm temas hattı boyunca düşmanın tahkimat hattını delmeye devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, muhtelif hatlarda tutunmaya çalışıyor, ancak saldırımız altında mevzilerini terk edip geri çekilmek zorunda kalıyorlar" diyen Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Rus topraklarını neo-Nazilerden kurtarmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Rus ordusunun son 2 hafta içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novobahmutovka, Semenovka, Berdıçi yerleşimlerinde kontrolü sağladığını anımsatan Savunma Bakanı, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'dan savunma hattının çökmemesini ve her ne pahasına olursa olsun Rus ordusunun taarruzunu durdurmayı talep ettiğini anlattı.

'Kuril Adaları'nda radyoteknik kontrol noktaları kuruyoruz'

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Japonya ile ihtilaf bulunan Kuril Adaları'nda Rus Pasifik Filosu'nun sorumluluk bölgesinde kıyı radyoteknik kontrol noktaları kurulduğunu söyledi.

Şoygu, yürütülen faaliyetlerde daha iyi sonuç elde etmek için kıyı radyoteknik kontrol noktalarındaki altyapının modernizasyonuna özel verdiklerini belirterek "Kuril Adaları'nda Rus Pasifik Filosu'nun sorumluluk bölgesinde kıyı radyoteknik kontrol noktaları kuruluyor. Arktik'te Kuzey Filosu'nun kıyı gözlem sistemi dahilindeki iki askeri kampüs yeniden yapılandırılıyor" ifadelerini kullandı.

'Kızıl Meydan'daki Zafer Töreni'ne 9 binden fazla asker katılacak'

Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) elde edilen Zafer'in 79. yıldönümü için 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek tören hakkında da bilgi veren Savunma Bakanı, 9 binden fazla asker ile 70 askeri teçhizatın etkinliklerde yer alacağını söyledi.

Özel askeri harekatta görev yapan askerlerin de Kızıl Meydan'da hazır bulunacağını aktaran Şoygu, Rusya genelinde 7'si kahraman kentler olmak üzere 25 kentte kutlama etkinlikleri organize edileceğini sözlerine ekledi.
Russian Defence Minister Sergei Shoigu conducts a strategic meeting at the Ministry of Defense - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
SAVUNMA
Ukrayna sınırına giden Şoygu'dan Rus savunma sanayisine talimat
1 Mayıs, 10:23
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