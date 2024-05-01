Ukrayna sınırına giden Şoygu'dan Rus savunma sanayisine talimat

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekattaki faaliyetlerin koordine edildiği ve yönetildiği Birleşik Kuvvetler Grubu'nun sınırdaki Rostov Bölgesi'nde bulunan karargahını ziyaret etti.



Karargahta komutanlarla bir toplantı yaparak özel askeri harekattaki son duruma, düşmanın faaliyetlerine ve cephelerde muharebe görevlerinin ifasına ilişkin raporları dinleyen Şoygu, birliklerin harekatı belirlenen plana uygun olarak sürdürdüğünü ve savunma sanayi işletmeleri tarafından yapılan silah, askeri teçhizat ve imha araçları teslimatının artırılması gerektiğini söyledi.



Şoygu, "Taarruzda gereken temponun korunması ve müteakip faaliyetlerde birliklerin muharebe gücünün artırılması için, başta imha araçları olmak üzere birliklere sağlanan silahların ve askeri teçhizatın hacmini ve kalitesini artırmak gerekiyor" dedi.



Bunun yanında Rusya Savunma Bakanı, askeri teçhizatın motor ve aksamlarının onarım sürelerinin azaltılması, silah ve teçhizatı hızlı şekilde onarmak için yedek parça ve bileşen kapasitesinin artırılması yönündeki talimatlarını dile getirdi.



Ayrıca toplantıda, düşman İHA'larına karşı mücadelede etkinliği artırmak ve temas hattındaki askeri personelin FPV tipi İHA'lardan korunmasını sağlamak için mevcut silahlarda yapılan modernizasyon çalışmaları sonucunda elde edilen yeni geliştirilmiş ürünler de Şoygu'nun görüşüne sunuldu.