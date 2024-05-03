https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ukrayna-istihbarati-rus-ordusunun-casov-yari-ele-gecirmesi-zaman-meselesi-1083438083.html
Ukrayna istihbaratı: Rus ordusunun Çasov Yar’ı ele geçirmesi zaman meselesi
Ukrayna istihbaratı: Rus ordusunun Çasov Yar’ı ele geçirmesi zaman meselesi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Dairesi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, Rus ordusunun eninde sonunda Çasov Yar şehrini kontrol altına alacağını... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T11:29+0300
2024-05-03T11:29+0300
2024-05-03T11:29+0300
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The Economist dergisine konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, Ukrayna ordusunun kaçınılmaz olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Çasov Yar şehrini kaybedeceği görüşüyle ilgili şu ifadeyi kullandı: “Elbette bugün ve yarın değil, ama her şey rezervlerimize ve tedariklere bağlı.”Ukraynalı yetkili, halihazırda Rus ordusunun net plana sahip ve birlik olan komuta altında tek vücut olarak hareket ettiğini kaydetti.Daha önce Alman medyası, Rus ordusunun Çasov Yar’ı kontrol altına almasının zaman meselesi olduğunu yazmıştı. Spiegel, Rus ordusunun kentin kontrolünü ele geçirmesi halinde, Donbass'taki ilerleyişinin hızlanacağına dikkat çekmişti.DHC lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Nisan başında yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Çasov Yar'ın merkezine yaklaştığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-ordu-birliklerinin-casov-yar-sehrinin-merkezine-yaklastigi-bildirildi-1082488285.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya ordusu, rus ordusu, ukrayna, çasov yar
rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya ordusu, rus ordusu, ukrayna, çasov yar
Ukrayna istihbaratı: Rus ordusunun Çasov Yar’ı ele geçirmesi zaman meselesi
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Dairesi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, Rus ordusunun eninde sonunda Çasov Yar şehrini kontrol altına alacağını, bunun sadece zaman meselesi olduğunu belirtti.
The Economist
dergisine konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, Ukrayna ordusunun kaçınılmaz olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti
'ne (DHC) bağlı Çasov Yar
şehrini kaybedeceği görüşüyle ilgili şu ifadeyi kullandı: “Elbette bugün ve yarın değil, ama her şey rezervlerimize ve tedariklere bağlı.
”
Ukraynalı yetkili, halihazırda Rus ordusunun net plana sahip ve birlik olan komuta altında tek vücut olarak hareket ettiğini kaydetti.
Daha önce Alman medyası, Rus ordusunun Çasov Yar’ı kontrol altına almasının zaman meselesi olduğunu yazmıştı. Spiegel, Rus ordusunun kentin kontrolünü ele geçirmesi halinde, Donbass'taki ilerleyişinin hızlanacağına dikkat çekmişti.
DHC lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Nisan başında yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Çasov Yar'ın merkezine yaklaştığını vurgulamıştı.