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Ukrayna istihbaratı: Rus ordusunun Çasov Yar’ı ele geçirmesi zaman meselesi
Ukrayna istihbaratı: Rus ordusunun Çasov Yar’ı ele geçirmesi zaman meselesi
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Dairesi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, Rus ordusunun eninde sonunda Çasov Yar şehrini kontrol altına alacağını... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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The Economist dergisine konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, Ukrayna ordusunun kaçınılmaz olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Çasov Yar şehrini kaybedeceği görüşüyle ilgili şu ifadeyi kullandı: “Elbette bugün ve yarın değil, ama her şey rezervlerimize ve tedariklere bağlı.”Ukraynalı yetkili, halihazırda Rus ordusunun net plana sahip ve birlik olan komuta altında tek vücut olarak hareket ettiğini kaydetti.Daha önce Alman medyası, Rus ordusunun Çasov Yar’ı kontrol altına almasının zaman meselesi olduğunu yazmıştı. Spiegel, Rus ordusunun kentin kontrolünü ele geçirmesi halinde, Donbass'taki ilerleyişinin hızlanacağına dikkat çekmişti.DHC lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Nisan başında yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Çasov Yar'ın merkezine yaklaştığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-ordu-birliklerinin-casov-yar-sehrinin-merkezine-yaklastigi-bildirildi-1082488285.html
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Ukrayna istihbaratı: Rus ordusunun Çasov Yar’ı ele geçirmesi zaman meselesi

11:29 03.05.2024
© Sputnik / Valery Melnikov / Multimedya arşivine gidinUn residente local en un camino rural cerca de la ciudad de Górlovka de la región de Donetsk
Un residente local en un camino rural cerca de la ciudad de Górlovka de la región de Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Valery Melnikov
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Dairesi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, Rus ordusunun eninde sonunda Çasov Yar şehrini kontrol altına alacağını, bunun sadece zaman meselesi olduğunu belirtti.
The Economist dergisine konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, Ukrayna ordusunun kaçınılmaz olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Çasov Yar şehrini kaybedeceği görüşüyle ilgili şu ifadeyi kullandı: “Elbette bugün ve yarın değil, ama her şey rezervlerimize ve tedariklere bağlı.
Ukraynalı yetkili, halihazırda Rus ordusunun net plana sahip ve birlik olan komuta altında tek vücut olarak hareket ettiğini kaydetti.
Daha önce Alman medyası, Rus ordusunun Çasov Yar’ı kontrol altına almasının zaman meselesi olduğunu yazmıştı. Spiegel, Rus ordusunun kentin kontrolünü ele geçirmesi halinde, Donbass'taki ilerleyişinin hızlanacağına dikkat çekmişti.

DHC lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Nisan başında yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Çasov Yar'ın merkezine yaklaştığını vurgulamıştı.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
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