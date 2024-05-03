https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ukrayna-istihbarati-rus-ordusunun-casov-yari-ele-gecirmesi-zaman-meselesi-1083438083.html

Ukrayna istihbaratı: Rus ordusunun Çasov Yar’ı ele geçirmesi zaman meselesi

Ukrayna istihbaratı: Rus ordusunun Çasov Yar’ı ele geçirmesi zaman meselesi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Dairesi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, Rus ordusunun eninde sonunda Çasov Yar şehrini kontrol altına alacağını... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T11:29+0300

2024-05-03T11:29+0300

2024-05-03T11:29+0300

savunma

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rusya ordusu

rus ordusu

ukrayna

çasov yar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/03/1083438034_0:265:3068:1992_1920x0_80_0_0_d2b4136a1a908aef8f71bb2af5573d93.jpg

The Economist dergisine konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy, Ukrayna ordusunun kaçınılmaz olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Çasov Yar şehrini kaybedeceği görüşüyle ilgili şu ifadeyi kullandı: “Elbette bugün ve yarın değil, ama her şey rezervlerimize ve tedariklere bağlı.”Ukraynalı yetkili, halihazırda Rus ordusunun net plana sahip ve birlik olan komuta altında tek vücut olarak hareket ettiğini kaydetti.Daha önce Alman medyası, Rus ordusunun Çasov Yar’ı kontrol altına almasının zaman meselesi olduğunu yazmıştı. Spiegel, Rus ordusunun kentin kontrolünü ele geçirmesi halinde, Donbass'taki ilerleyişinin hızlanacağına dikkat çekmişti.DHC lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Nisan başında yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Çasov Yar'ın merkezine yaklaştığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-ordu-birliklerinin-casov-yar-sehrinin-merkezine-yaklastigi-bildirildi-1082488285.html

ukrayna

çasov yar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya ordusu, rus ordusu, ukrayna, çasov yar