https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-ordu-birliklerinin-casov-yar-sehrinin-merkezine-yaklastigi-bildirildi-1082488285.html
Rus ordu birlikleri, Çasov Yar şehrinin merkezine yaklaştı
Rus ordu birlikleri, Çasov Yar şehrinin merkezine yaklaştı
Sputnik Türkiye
Rus ordu birliklerinin Çasov Yar şehrinin çevre mahallesine girdiğini duyuran Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T09:58+0300
2024-04-05T09:58+0300
2024-04-05T10:00+0300
ukrayna krizi
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Sputnik’e konuşan Yan Gagin, "Bulunduğumuz mevzilerden şehrin kendisine, yani Çasov Yar’a yaklaşık yarım kilometrelik mesafe kaldı. Bu mesafe sürekli değişiyor. Şehrin kenar mahallesine girdik diyebiliriz" ifadesini kullandı.Düşman güçlerin şehrin içinde oldukça büyük tahkimatlar oluşturduğunu, bu yüzden Rus birliklerin dikkatlice ilerlediğini dile getiren Gagin, başlıca amacın askerlerin hayatını korumak olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Çasov Yar’a giden yolları kontrol altına alarak şehirdeki Ukrayna ordusunun lojistiğini kesmeye yakın olduklarını kaydeden Gagin, “Birkaç yol var. Topçularımız ve hava kuvvetlerimiz de bu yollara yaklaşıyor. Bu sayede Çasov Yar, cephenin bu kısmında Ukrayna için lojistik merkez önemini kaybedebilir. Böylelikle zamanla şehirdeki gruba tedarik tamamen kesilecek” diye ekledi.Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Krivonos, Çasov Yar şehrinin kenar mahallelerindeki durumu son derece zor hale geldiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/rus-ordusunun-yaklastigi-casov-yar-sehri-ukrayna-icin-stratejik-onemini-kaybediyor-1082373699.html
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rusya, çasov yar, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), yan gagin, artyomovsk, rus ordusu, sergey krivonos
rusya, çasov yar, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), yan gagin, artyomovsk, rus ordusu, sergey krivonos
Rus ordu birlikleri, Çasov Yar şehrinin merkezine yaklaştı
09:58 05.04.2024 (güncellendi: 10:00 05.04.2024)
Rus ordu birliklerinin Çasov Yar şehrinin çevre mahallesine girdiğini duyuran Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, düşmanın şehirde son bir yılda büyük tahkimatlar oluşturduğunu ve her yere mayın döşediğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Yan Gagin, "Bulunduğumuz mevzilerden şehrin kendisine, yani Çasov Yar’a yaklaşık yarım kilometrelik mesafe kaldı. Bu mesafe sürekli değişiyor. Şehrin kenar mahallesine girdik diyebiliriz" ifadesini kullandı.
Düşman güçlerin şehrin içinde oldukça büyük tahkimatlar oluşturduğunu, bu yüzden Rus birliklerin dikkatlice ilerlediğini dile getiren Gagin, başlıca amacın askerlerin hayatını korumak olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Artyomovsk alındıktan sonra düşman Çasov Yar’a çekildi. Çasov Yar’daki gruba aylarca takviye yapıldı. Bu taarruzumuza hazırlanmaları için yaklaşık bir yılları vardı. Bu çok uzun bir süre ve hazırlandılar. Orada çok sayıda tahkimat ve mayınlı engellerin olduğunu anlamak lazım. Düşman iyi kapandı. Her yere beton döktü. Hazırlık yaptılar. Bu yüzden ordumuz aşamalar halinde ilerliyor.
Çasov Yar’a giden yolları kontrol altına alarak şehirdeki Ukrayna ordusunun lojistiğini kesmeye yakın olduklarını kaydeden Gagin, “Birkaç yol var. Topçularımız ve hava kuvvetlerimiz de bu yollara yaklaşıyor. Bu sayede Çasov Yar, cephenin bu kısmında Ukrayna için lojistik merkez önemini kaybedebilir. Böylelikle zamanla şehirdeki gruba tedarik tamamen kesilecek” diye ekledi.
Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Krivonos, Çasov Yar şehrinin kenar mahallelerindeki durumu son derece zor hale geldiğini açıklamıştı.