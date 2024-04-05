https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-ordu-birliklerinin-casov-yar-sehrinin-merkezine-yaklastigi-bildirildi-1082488285.html

Rus ordu birlikleri, Çasov Yar şehrinin merkezine yaklaştı

Rus ordu birlikleri, Çasov Yar şehrinin merkezine yaklaştı

Sputnik Türkiye

Rus ordu birliklerinin Çasov Yar şehrinin çevre mahallesine girdiğini duyuran Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T09:58+0300

2024-04-05T09:58+0300

2024-04-05T10:00+0300

ukrayna krizi

rusya

çasov yar

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

yan gagin

artyomovsk

rus ordusu

sergey krivonos

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Sputnik’e konuşan Yan Gagin, "Bulunduğumuz mevzilerden şehrin kendisine, yani Çasov Yar’a yaklaşık yarım kilometrelik mesafe kaldı. Bu mesafe sürekli değişiyor. Şehrin kenar mahallesine girdik diyebiliriz" ifadesini kullandı.Düşman güçlerin şehrin içinde oldukça büyük tahkimatlar oluşturduğunu, bu yüzden Rus birliklerin dikkatlice ilerlediğini dile getiren Gagin, başlıca amacın askerlerin hayatını korumak olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Çasov Yar’a giden yolları kontrol altına alarak şehirdeki Ukrayna ordusunun lojistiğini kesmeye yakın olduklarını kaydeden Gagin, “Birkaç yol var. Topçularımız ve hava kuvvetlerimiz de bu yollara yaklaşıyor. Bu sayede Çasov Yar, cephenin bu kısmında Ukrayna için lojistik merkez önemini kaybedebilir. Böylelikle zamanla şehirdeki gruba tedarik tamamen kesilecek” diye ekledi.Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Krivonos, Çasov Yar şehrinin kenar mahallelerindeki durumu son derece zor hale geldiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/rus-ordusunun-yaklastigi-casov-yar-sehri-ukrayna-icin-stratejik-onemini-kaybediyor-1082373699.html

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rusya, çasov yar, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), yan gagin, artyomovsk, rus ordusu, sergey krivonos