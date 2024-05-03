https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/turkiyenin-israille-ticareti-durdurmasinin-etkisi-ne-olur-1083446870.html

Türkiye'nin İsrail’le ticareti durdurmasının etkisi ne olur?

Türkiye'nin İsrail’le ticareti durdurmasının etkisi ne olur?

Sputnik Türkiye

Türkiye, İsrail ile önce 54 kalemde, sonrasında ise tüm ticareti durdurdu. Türkiye’nin bu adımla neyi amaçladığını Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç Sputnik’e... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T15:04+0300

2024-05-03T15:04+0300

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türkiye

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze ablukası

türkiye

ticaret

ticaret bakanlığı

recep tayyip erdoğan

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Türkiye bu saldırıların durdurulması ve sivillere yönelik insanı yardımları ulaştırılması için çaba yürütüyor. Türkiye bunu yaparken hem uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye hem de İsrail yönetimin bu adımlara uymaya ikna etmeye çalışıyor.Türkiye İsrail hükümetinin uluslararası hukuka ve uluslararası kuruluşların kararlarına uymasını sağlamak için bir dizi önlemi gündeme aldı. Bu önlemlerin ilk aşamasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı. Bu kapsamda 9 Nisan’dan itibaren İsrail’e yönelik olarak 54 üründe ihracat kısıtlamasına gidildi. İsrail’in insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesi istendi.Aradan geçen bir aylık süreçte İsrail saldırılarına devam ederken, bir taraftan da Gazze'ye yönelik insani yardımlara yönelik engelleme politikasını sürdürüyor. İsrail’in evlerinden göç eden Gazzelilerin bulunduğu Refah’a saldırı hazırlığı yapması dünya kamuoyundan endişe ile takip ediliyor.Türkiye bu süreçte İsrail’e yönelik yeni bir karar alarak tüm ithalat ve ihracatı durdurdu. Bu karar Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada “İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin’deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.‘İsrail uluslararası kararları uygulamadı’Türkiye’nin önce ticaret kısıtlaması ardından da ticareti tamamen durdurma kararı alması sürecini değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç şunları söyledi:‘Türkiye soykırım politikasını sonlandırmak istiyor’Türkiye'nin ticareti durdurma kararını, Afrika Cumhuriyeti'nde Apartheid rejimine karşı uygulanan izolasyon politikasına benzeten Oruç sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü:‘İzolasyon son çare’İzolasyon politikasının İsrail’in soykırımlarını durdurmak için son çare olduğunu belirten Ortadoğu Uzmanı Oruç, Türkiye'den sonra başka ülkelerinde benzer kararlar alabileceğine şu sözler ile vurgu yaptı:‘Ticaretin durması İsrail’i daha fazla zora sokar’Ticaretin durdurulmasının Türkiye’den çok İsrail’i zorlayacağını belirten Haydar Oruç şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ticaret-bakanligi-israille-ile-ihracat-ve-ithalat-tum-urunleri-kapsayacak-sekilde-durduruldu-1083426456.html

türkiye

israil

gazze

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