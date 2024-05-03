https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/teflon-tavanin-kullanim-omrunu-2-kat-uzatan-taktik-1083431780.html

Teflon tavanın kullanım ömrünü 2 kat uzatan taktik

Teflon tavanın kullanım ömrünü 2 kat uzatan taktik

Sputnik Türkiye

Mutfakta yaygın olarak kullanılan teflon tavalar bazı durumlara maruz kaldığında eskimeye başlayabilir. Kullanım ömrünü uzatmak için bu taktikleri es geçmeden... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T08:58+0300

2024-05-03T08:58+0300

2024-05-03T08:58+0300

yaşam

tava

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yemek

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Son derece kullanışlı olan teflon tava, yemek pişirirken tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Ancak yanlış şekillerde kullanıldığı zaman kısa süre deforme olabilir. O nedenle bu hatalardan kaçınarak raf ömrünü uzatacak taktikleri deneyin.Yapışmaz yüzeyi sayesinde yemekleri kolayca pişirip, uğraştırıcı olmayan bulaşıklar sunar. Ancak bu tavanın ömrünü uzatmak için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Bunlardan ilki, teflon tava ve ısı teması ile ilgili.Teflon tava ile yüksek ısıda yemek pişirmemek önemlidir. Yüksek sıcaklık, kaplamanın zarar görmesine neden olacaktır. Tavanın ömrünü uzatmak için orta ya da orta-yüksek ısı yeterlidir.Metal spatula veya çatal, kaplamayı çizebilir. Bunun yerine silikon, ahşap ya da plastik mutfak aletlerini tercih edin. Ayrıca, tavanın içinde kesim yapmaya da kalkışmayın. Yüzeye çok fazla zarar verebilirsiniz.Sert süngerler, metal fırçalar ya da temizlik ürünleri kullanmak yerine yumuşak sünger, ılık sabunlu su gibi alternatifleri tercih etmelisiniz. Teflon tava, yapısı gereği bulaşık konusunda fazla zorluk çıkarmaz. Ayrıca, tavanın soğumasını beklemeden üzerine soğuk su dökmeyin.Bulaşık makinesine eklendiğinde sorunsuz yıkanacağını düşünebilirsiniz. Ancak bulaşık makinesinin yüksek ısısı ve sert deterjanları kaplamayı aşındır. Tavayı düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın. Eğer soyulma, çizik veya herhangi bir deformasyon varsa, tavayı değiştirmek daha iyi olur.Teflon tavaları saklarken diğer mutfak eşyalarıyla doğrudan temas etmemesine özen gösterin. Tavaları üst üste koymanız gerekiyorsa, aralarına koruyucu bir katman veya yumuşak bir eşya koyarak kaplamayı koruyabilirsiniz. Bu adımları takip ederek teflon tavanızın ömrünü uzatabilirsiniz.

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teflon tavanın kullanım ömrünü 2 kat uzatan taktik, teflon tencere nasıl korunur