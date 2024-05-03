https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/suudi-arabistan-kacak-hac-ile-mucadelede-yeni-uygulama-baslatti-1083461959.html

Suudi Arabistan 'kaçak' hac ile mücadelede yeni uygulama başlattı

Suudi Arabistan 'kaçak' hac ile mücadelede yeni uygulama başlattı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan, hac izni olmadan vizesiz Mekke'ye gelenlerle mücadele için yeni bir uygulama başlattığını duyurdu. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T21:49+0300

2024-05-03T21:49+0300

2024-05-03T21:49+0300

dünya

kaçak

suudi arabistan

hac

suudi arabistan içişleri bakanlığı

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "kaçak" hac ile mücadelede hac ibadetini düzenleyen yeni talimatların yarın uygulanmaya başlayacağı belirtildi.Söz konusu uygulama Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancı vatandaşlarla sınırlı olacak ve Mekke'ye girmek isteyenlerin önceden yetkili makamlardan yazılı izin almaları şart koşulacak.Mekke kentine giden yollara kurulacak kontrol noktalarında izin belgesi olmayan kişilerin kente girişine izin verilmeyecek.Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, açıklamada, vatandaşlardan seyahat vizesi, işçi vizesi veya ticari vizeyle hacca götürme vaadinde bulunanlara itibar etmemelerini istediklerini bildirerek, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bu sene hac vizesi haricindeki seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle girenlerin yakalanmaları halinde ülkeden anında deport edileceğini bize iletti" uyarısında bulunmuştu.

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