https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/endonezya-ve-suudi-arabistan-abden-rus-varliklarina-el-koymamasini-istedi-1083446092.html

'Endonezya ve Suudi Arabistan, AB’den Rus varlıklarına el koymamasını istedi'

'Endonezya ve Suudi Arabistan, AB’den Rus varlıklarına el koymamasını istedi'

Sputnik Türkiye

Aralarında Endonezya ve Suudi Arabistan’ın da yer aldığı bazı ülkelerin, Batı’daki varlıklarının geleceğinden endişe ettiği için Avrupa Birliği (AB) ülkelerini... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T14:41+0300

2024-05-03T14:41+0300

2024-05-03T14:41+0300

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Financial Times gazetesinin haberinde, “Endonezya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, Batı’da tuttukları rezervlerinin geleceğinden endişe ettikleri için AB ülkelerinde Rus varlıklarına el konulmaması yönünde lobi faaliyeti yürütüyor” ifadesine yer verildi.Adı açıklanmayan Avrupalı bir yetkili, gazeteye demecinde, “Onlar (ilgili ülkeler) çok tedirgin. Bu tedirginliğin kaynağı, kendi paralarının güvende olup olmadığı yönündeki soru işaretleridir” dedi.Haberde, Brezilya’da gerçekleştirilen G20 maliye bakanları görüşmesi sırasında, Batı’da dondurulan Rus varlıklarına el konması ve kullanılması olasılığıyla ilgili 'derin endişe hissinin' hakim olduğu ifade edildi.Bu fikirden özellikle endişe duyanlar arasında Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cadan ve Endonezyalı mevkidaşı Mulyani Indrawati’nin olduğu kaydedildi.‘G7, Rus varlıklarına tamamen el koyma konusunu artık görüşmüyor’Bu arada G7 temsilcilerinin Rusya’nın Batı’da dondurulan varlıklarına tamamen el koyma olasılığının artık müzakere konusu olmadığını dile getirdiği belirtildi.Financial Times gazetesinin haberinde, “Ukrayna, Rusya’nın varlıklarına tamamen el konulması için baskı yapmaya devam etse de G7 yetkilileri özel açıklamalarında konunun artık masada olmadığını söylüyor. Bunun yerine dondurulmuş varlıklardan fon sağlamanın alternatif yollarını araştırıyorlar” dendi.Avrupa ülkelerinin misilleme endişesiyle varlıkları etkileyebilecek her şeyden uzak durmak istediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/zaharova-dondurulan-rus-varliklarina-karsilik-yeni-bolgeleri-vermeyecegiz-1083239786.html

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