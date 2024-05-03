https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sosyal-medya-fenomeni-yagmur-taktasin-abdde-olumune-iliskin-yeni-iddialar-1083462710.html

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölümüne ilişkin yeni iddialar

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölümüne ilişkin yeni iddialar

Sputnik Türkiye

ABD'de hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Yağmur'un... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T22:40+0300

2024-05-03T22:40+0300

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ABD'de 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili ailenin avukatı, yeni iddialara ilişkin basın toplantısı düzenledi.Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, ofisinde düzenlediği toplantıda, Yağmur Taktaş'ın 3 Nisan'da ABD'de hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve süreci hızlandırmaya dönük çabalarının devam ettiğini belirtti.Mezarı açılacak yeniden otopsi yapılacakYağmur Taktaş'ın ölümüyle ilgili hem ABD hem de Türkiye'de soruşturma yürütüldüğünü anlatan Öksüz, "Her ne kadar ABD'deki soruşturma devam edip bir otopsi işlemi gerçekleştirilse de pazartesi günü Yağmur ile alakalı burada bir 'fethi kabir' işlemi gerçekleştirilip akabinde ayrı bir otopsi süreci ve işlemleri başlayacak" dedi.'Kanında yabancı madde olup olmadığıyla alakalı somut şeylerin ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz'Öksüz, ABD'de otopsi sonucunun henüz çıkmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Elimizde şu anda mevcut bir delil var'Yağmur Taktaş'ın ailesinin, kızlarının ölümüyle ilgili şikayetçi olduğu erkek arkadaşı, ABD vatandaşı A.C.F. aleyhine yeni bilgi, belge ve yazışmalar ilettiğini aktaran Öksüz, "Soruşturmanın selameti açısından şu anda bu bilgi ve belgeleri paylaşmamız uygun olmaz. Fakat Yağmur'un vefat ettiği vakitte şüpheli şahsın yanında bulunduğuna ilişkin elimizde şu anda mevcut bir delil var. Bunu soruşturmaya bugün itibarıyla aksettireceğiz" dedi. Azmettirme iddiasıYağmur Taktaş'ın ölümüne ilişkin azmettirme ihtimalleriyle ilgili konuşan Öksüz, "Azmettirme ihtimallerinin olduğunu düşündüğümüzden, şüpheli şahsın ailesinden de tarafımız şikayetçi olmuş bulunmakta. Soruşturmaya onlar da en kısa sürede dahil edilecektir" ifadelerini kullandı.A.C.F. hakkında daha önce de Yağmur Taktaş'a karşı şiddet, tehdit ve hakaret iddiasıyla soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğünü belirten Öksüz, şunları kaydetti:Ne olmuştu?ABD'de 3 Nisan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'da toprağa verilmişti. Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için 6 Mayıs'ta fethi kabir işlemi yapılacağı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/sosyal-medya-fenomeni-yagmur-taktasin-mezari-acilacak-1083420349.html

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