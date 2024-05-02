https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/sosyal-medya-fenomeni-yagmur-taktasin-mezari-acilacak-1083420349.html

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak

Sputnik Türkiye

ABD'de yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana'daki mezarı açılacak. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T20:16+0300

2024-05-02T20:16+0300

2024-05-02T20:16+0300

türkiye

yağmur taktaş

sosyal medya fenomeni

abd

mezar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1083001791_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_ee2dca972365a015aa234d5e29aee596.jpg

ABD'de yaşamını yitiren 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz ailenin kızlarının ölümüyle ilgili sevgilisini sorumlu tutarak şikayetçi olduklarını belirtti.Cinayet şüphesi nedeniyle mezarın açılıp inceleme yapılmasını talep ettiklerini söyleyen Öksüz, 20 Nisan'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilen Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını dile getirdi.Öksüz, Taktaş'ın mezarının 6 Mayıs'ta açılmasının planlandığını belirtti.ABD'de 3 Nisan'da evinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede ölen Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/metroda-kadin-yolcuya-tacizde-bulunan-adam-baska-bir-taciz-olayindan-gozaltina-alindi-1083419308.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yağmur taktaş, sosyal medya fenomeni, abd, mezar