https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/sosyal-medya-fenomeni-yagmur-taktasin-mezari-acilacak-1083420349.html
Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak
Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak
Sputnik Türkiye
ABD'de yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana'daki mezarı açılacak. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T20:16+0300
2024-05-02T20:16+0300
2024-05-02T20:16+0300
türkiye
yağmur taktaş
sosyal medya fenomeni
abd
mezar
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ABD'de yaşamını yitiren 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz ailenin kızlarının ölümüyle ilgili sevgilisini sorumlu tutarak şikayetçi olduklarını belirtti.Cinayet şüphesi nedeniyle mezarın açılıp inceleme yapılmasını talep ettiklerini söyleyen Öksüz, 20 Nisan'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilen Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını dile getirdi.Öksüz, Taktaş'ın mezarının 6 Mayıs'ta açılmasının planlandığını belirtti.ABD'de 3 Nisan'da evinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede ölen Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/metroda-kadin-yolcuya-tacizde-bulunan-adam-baska-bir-taciz-olayindan-gozaltina-alindi-1083419308.html
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yağmur taktaş, sosyal medya fenomeni, abd, mezar
yağmur taktaş, sosyal medya fenomeni, abd, mezar
Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak
ABD'de yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana'daki mezarı açılacak.
ABD'de yaşamını yitiren 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz ailenin kızlarının ölümüyle ilgili sevgilisini sorumlu tutarak şikayetçi olduklarını belirtti.
Cinayet şüphesi nedeniyle mezarın açılıp inceleme yapılmasını talep ettiklerini söyleyen Öksüz, 20 Nisan'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilen Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını dile getirdi.
Öksüz, Taktaş'ın mezarının 6 Mayıs'ta açılmasının planlandığını belirtti.
ABD'de 3 Nisan'da evinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede ölen Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.