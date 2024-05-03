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Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Sputnik Türkiye
Yıldız Tilbe, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T15:49+0300
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yıldız tilbe
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şarkıcı
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aracıyla seyir halinde olan şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sharon-stone-kurtlar-vadisi-hakkinda-konustu-set-lukstu-ama-kimse-ingilizce-bilmiyordu-1083436185.html
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yıldız tilbe, polis, kaza, şarkıcı, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı
yıldız tilbe, polis, kaza, şarkıcı, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı

Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı

15:49 03.05.2024
© AAYıldız Tilbe
Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA
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Yıldız Tilbe, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı. Tilbe hakkında ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aracıyla seyir halinde olan şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.
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