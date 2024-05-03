https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sarkici-yildiz-tilbe-polis-aracina-carpti-1083450736.html
Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Sputnik Türkiye
Yıldız Tilbe, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T15:49+0300
2024-05-03T15:49+0300
2024-05-03T15:49+0300
yıldız tilbe
polis
kaza
şarkıcı
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
yaşam
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aracıyla seyir halinde olan şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sharon-stone-kurtlar-vadisi-hakkinda-konustu-set-lukstu-ama-kimse-ingilizce-bilmiyordu-1083436185.html
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
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yıldız tilbe, polis, kaza, şarkıcı, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı
yıldız tilbe, polis, kaza, şarkıcı, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı
Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Yıldız Tilbe, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı. Tilbe hakkında ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aracıyla seyir halinde olan şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.
Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.