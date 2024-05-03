https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sarkici-yildiz-tilbe-polis-aracina-carpti-1083450736.html

Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı

Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı

Sputnik Türkiye

Yıldız Tilbe, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T15:49+0300

2024-05-03T15:49+0300

2024-05-03T15:49+0300

yıldız tilbe

polis

kaza

şarkıcı

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

yaşam

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aracıyla seyir halinde olan şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

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sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

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yıldız tilbe, polis, kaza, şarkıcı, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı