Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuştu: 'Set lükstü ama kimse İngilizce bilmiyordu'

Türkiye
MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist öldürüldü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Hüseyin Turan, Radyo Sputnik'te açıkladı: Bir ayağı İngiltere'de olacak
12:05
84 dk
HABER MASASI
İstanbul ve Tekirdağ'da hastanelere operasyon: 14 doktor ve 17 hemşire gözaltına alındı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık sınırı asgari ücretin üstünde: Çalışanları ne bekliyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna’da yenemedikleri Rusya’yı, Gürcistan ve Moldova üzerinden sıkıştırmak istiyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Eski İspanyol istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korkuyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Turkcell’in yeni yönetim kurulunda sürpriz isim
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ENAG ve TÜİK’in enflasyon verileri
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sharon-stone-kurtlar-vadisi-hakkinda-konustu-set-lukstu-ama-kimse-ingilizce-bilmiyordu-1083436185.html
Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuştu: 'Set lükstü ama kimse İngilizce bilmiyordu'
Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuştu: 'Set lükstü ama kimse İngilizce bilmiyordu'
Sputnik Türkiye
Ünlü sinema oyuncusu Sharon Stone katıldığı bir programda Kurtlar Vadisi dizisinde yer aldığı döneme ait setteki deneyimlerini anlattı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T11:13+0300
2024-05-03T11:13+0300
yaşam
sharon stone
kurtlar vadisi
necati şaşmaz
polat alemdar
dizi
röportaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/03/1083436031_0:32:902:539_1920x0_80_0_0_ad01da22d2ce1e484f8c3958d4b54004.png
Sinema yıldızı Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' dizisinin ABD'de geçen bölümlerinde yer aldığı role ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT World'e katılan Stone, Kurtlar Vadisi hakkında, ''Dizide rol için bize gerçekten çok iyi para ödendi. Andy Garcia ve ben sete geldik. Ancak sette kimse İngilizce konuşmuyordu. Herkes Türkçe konuşuyordu, biz ise İngilizce. Sahnelerde de bizimle Türkçe konuşuyorlardı, biz ise İngilizce yanıt veriyorduk. Ne olduğunu anlamıyorduk. Sahnenin konusu hakkında, bizim ne yapmamız gerektiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Tamamen kaybolmuştuk. Gördüğüm en lüks setti, muhteşem kostümler vardı. Ama hiç kimse İngilizce konuşmuyordu ve ne yaptığımızı hiç bilmiyorduk. Andy Garcia'ya dönüp 'Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok' dedim.'' ifadelerini kullandı.66 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 97.bölümünde Andy Garcia ile beraber mafya lideri rolünü üstlenmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/03/1083436031_0:0:902:678_1920x0_80_0_0_843770e6199483ef40055123f93a8d94.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sharon stone , kurtlar vadisi, necati şaşmaz, polat alemdar, dizi, röportaj
sharon stone , kurtlar vadisi, necati şaşmaz, polat alemdar, dizi, röportaj

Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuştu: 'Set lükstü ama kimse İngilizce bilmiyordu'

11:13 03.05.2024
Kurtlar vadisi Sharon stone
Kurtlar vadisi Sharon stone - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
Abone ol
Ünlü sinema oyuncusu Sharon Stone katıldığı bir programda Kurtlar Vadisi dizisinde yer aldığı döneme ait setteki deneyimlerini anlattı.
Sinema yıldızı Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' dizisinin ABD'de geçen bölümlerinde yer aldığı role ilişkin açıklamalarda bulundu.
TRT World'e katılan Stone, Kurtlar Vadisi hakkında, ''Dizide rol için bize gerçekten çok iyi para ödendi. Andy Garcia ve ben sete geldik. Ancak sette kimse İngilizce konuşmuyordu. Herkes Türkçe konuşuyordu, biz ise İngilizce. Sahnelerde de bizimle Türkçe konuşuyorlardı, biz ise İngilizce yanıt veriyorduk. Ne olduğunu anlamıyorduk. Sahnenin konusu hakkında, bizim ne yapmamız gerektiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Tamamen kaybolmuştuk. Gördüğüm en lüks setti, muhteşem kostümler vardı. Ama hiç kimse İngilizce konuşmuyordu ve ne yaptığımızı hiç bilmiyorduk. Andy Garcia'ya dönüp 'Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok' dedim.'' ifadelerini kullandı.
66 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 97.bölümünde Andy Garcia ile beraber mafya lideri rolünü üstlenmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала