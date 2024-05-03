https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sharon-stone-kurtlar-vadisi-hakkinda-konustu-set-lukstu-ama-kimse-ingilizce-bilmiyordu-1083436185.html

Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuştu: 'Set lükstü ama kimse İngilizce bilmiyordu'

Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuştu: 'Set lükstü ama kimse İngilizce bilmiyordu'

Sputnik Türkiye

Ünlü sinema oyuncusu Sharon Stone katıldığı bir programda Kurtlar Vadisi dizisinde yer aldığı döneme ait setteki deneyimlerini anlattı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T11:13+0300

2024-05-03T11:13+0300

2024-05-03T11:13+0300

yaşam

sharon stone

kurtlar vadisi

necati şaşmaz

polat alemdar

dizi

röportaj

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Sinema yıldızı Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' dizisinin ABD'de geçen bölümlerinde yer aldığı role ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT World'e katılan Stone, Kurtlar Vadisi hakkında, ''Dizide rol için bize gerçekten çok iyi para ödendi. Andy Garcia ve ben sete geldik. Ancak sette kimse İngilizce konuşmuyordu. Herkes Türkçe konuşuyordu, biz ise İngilizce. Sahnelerde de bizimle Türkçe konuşuyorlardı, biz ise İngilizce yanıt veriyorduk. Ne olduğunu anlamıyorduk. Sahnenin konusu hakkında, bizim ne yapmamız gerektiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Tamamen kaybolmuştuk. Gördüğüm en lüks setti, muhteşem kostümler vardı. Ama hiç kimse İngilizce konuşmuyordu ve ne yaptığımızı hiç bilmiyorduk. Andy Garcia'ya dönüp 'Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok' dedim.'' ifadelerini kullandı.66 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 97.bölümünde Andy Garcia ile beraber mafya lideri rolünü üstlenmişti.

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Sputnik Türkiye

sharon stone , kurtlar vadisi, necati şaşmaz, polat alemdar, dizi, röportaj