https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/saat-verildi-ic-anadolu-icin-saganak-uyarisi-1083461309.html

Saat verildi: İç Anadolu için sağanak uyarısı

Saat verildi: İç Anadolu için sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Yarın öğle saatlerinden sonra Türkiye'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T20:59+0300

2024-05-03T20:59+0300

2024-05-03T20:59+0300

türkiye

iç anadolu bölgesi

sağanak

meteoroloji genel müdürlüğü

ankara-niğde otoyolu

niğde

sivas

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Yarın Türkiye'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/meteorolojiden-4-bolgeye-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1083376452.html

türkiye

iç anadolu bölgesi

niğde

sivas

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iç anadolu bölgesi, sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara-niğde otoyolu, niğde, sivas