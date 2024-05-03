https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/saat-verildi-ic-anadolu-icin-saganak-uyarisi-1083461309.html
Saat verildi: İç Anadolu için sağanak uyarısı
Saat verildi: İç Anadolu için sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Yarın öğle saatlerinden sonra Türkiye'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T20:59+0300
2024-05-03T20:59+0300
2024-05-03T20:59+0300
türkiye
iç anadolu bölgesi
sağanak
meteoroloji genel müdürlüğü
ankara-niğde otoyolu
niğde
sivas
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Yarın Türkiye'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/meteorolojiden-4-bolgeye-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1083376452.html
türkiye
iç anadolu bölgesi
niğde
sivas
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iç anadolu bölgesi, sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara-niğde otoyolu, niğde, sivas
iç anadolu bölgesi, sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara-niğde otoyolu, niğde, sivas
Saat verildi: İç Anadolu için sağanak uyarısı
Yarın öğle saatlerinden sonra Türkiye'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın Türkiye'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.