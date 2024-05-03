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Saat verildi: İç Anadolu için sağanak uyarısı
Saat verildi: İç Anadolu için sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Yarın öğle saatlerinden sonra Türkiye'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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iç anadolu bölgesi
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Yarın Türkiye'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/meteorolojiden-4-bolgeye-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1083376452.html
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iç anadolu bölgesi, sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara-niğde otoyolu, niğde, sivas
iç anadolu bölgesi, sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara-niğde otoyolu, niğde, sivas

Saat verildi: İç Anadolu için sağanak uyarısı

20:59 03.05.2024
© Güven YılmazAnkara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı
Ankara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Güven Yılmaz
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Yarın öğle saatlerinden sonra Türkiye'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın Türkiye'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 4 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
1 Mayıs, 18:59
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