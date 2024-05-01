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Meteoroloji'den 4 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 4 ayrı bölgeyi etkileyecek gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T18:59+0300
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de saat 21.00'de, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın saat 08.00'de başlayacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış

Meteoroloji'den 4 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı

18:59 01.05.2024
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu. (
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 4 ayrı bölgeyi etkileyecek gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de saat 21.00'de, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın saat 08.00'de başlayacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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