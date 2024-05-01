https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/meteorolojiden-4-bolgeye-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1083376452.html

Meteoroloji'den 4 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 4 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 4 ayrı bölgeyi etkileyecek gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T18:59+0300

2024-05-01T18:59+0300

2024-05-01T18:59+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

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Meteoroloji, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de saat 21.00'de, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın saat 08.00'de başlayacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/meteoroloji-yeni-haritayi-acikladi-saganak-yagislar-ne-zaman-bitecek-1083345381.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış