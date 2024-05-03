https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/rusyaya-saldiri-hazirligi-yapan-ukraynali-askerlerin-gecici-konuslanma-noktalari-yok-edildi-1083447913.html

Rusya’ya saldırı hazırlığı yapan Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yok edildi

Rusya’ya saldırı hazırlığı yapan Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yok edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, sınır bölgesinde mevzilenen ve Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik füze ve topçu saldırıları düzenlemeye hazırlanan Ukraynalı... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T15:12+0300

2024-05-03T15:12+0300

2024-05-03T15:12+0300

ukrayna krizi

rusya ordusu

rus ordusu

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102590/35/1025903579_0:202:2884:1824_1920x0_80_0_0_6a17a0ee0e3f05fba8f612bb8130110b.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Devlet Sınır Muhafıza Grubu’na bağlı topçu ekipler, Belgorod Bölgesi'ne sınırı olan Ukrayna topraklarında Ukraynalı terörist oluşumların askeri hedeflerine, mevzilerine, tahkimatlarına, askeri teçhizatına ve insan gücüne aralıksız olarak bombardımanlar gerçekleştirmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Bu kez Grad çoklu roketatar ekibi, düşmanın askeri personel ve teçhizatının bulunduğu geçici konuşlanma noktalarını imha etti. Ukrayna ordusu militanları, kaybedilen mevzileri geri almaya, topçu ve füze saldırıları gerçekleştirmek için yeni atış noktaları oluşturmaya çalıştı” dendi.Rus askerlerin ayrıca Ukrayna ordusunun gizli topçu mevzilerini ve mühimmat depolarını tespit etmeyi başardığı kaydedilen açıklamada, bağımsız kontrol araçlarıyla elde edilen görüntülerin tüm hedeflerin yok edildiğini doğruladığı belirtildi.Rus füze müfrezesinin Oka lakaplı komutanı, “Bugün düşmanın üç konuşlanma noktasını, beş otomobilini ve yaklaşık 15 askerini yok ettik” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-topcu-birligi-casov-yarda-ukraynali-asker-ve-techizatin-yogunlastigi-yeri-vurdu-1082821525.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya ordusu, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri