https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/rusyaya-saldiri-hazirligi-yapan-ukraynali-askerlerin-gecici-konuslanma-noktalari-yok-edildi-1083447913.html
Rusya’ya saldırı hazırlığı yapan Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yok edildi
Rusya’ya saldırı hazırlığı yapan Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yok edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, sınır bölgesinde mevzilenen ve Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik füze ve topçu saldırıları düzenlemeye hazırlanan Ukraynalı... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T15:12+0300
2024-05-03T15:12+0300
2024-05-03T15:12+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Devlet Sınır Muhafıza Grubu’na bağlı topçu ekipler, Belgorod Bölgesi'ne sınırı olan Ukrayna topraklarında Ukraynalı terörist oluşumların askeri hedeflerine, mevzilerine, tahkimatlarına, askeri teçhizatına ve insan gücüne aralıksız olarak bombardımanlar gerçekleştirmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Bu kez Grad çoklu roketatar ekibi, düşmanın askeri personel ve teçhizatının bulunduğu geçici konuşlanma noktalarını imha etti. Ukrayna ordusu militanları, kaybedilen mevzileri geri almaya, topçu ve füze saldırıları gerçekleştirmek için yeni atış noktaları oluşturmaya çalıştı” dendi.Rus askerlerin ayrıca Ukrayna ordusunun gizli topçu mevzilerini ve mühimmat depolarını tespit etmeyi başardığı kaydedilen açıklamada, bağımsız kontrol araçlarıyla elde edilen görüntülerin tüm hedeflerin yok edildiğini doğruladığı belirtildi.Rus füze müfrezesinin Oka lakaplı komutanı, “Bugün düşmanın üç konuşlanma noktasını, beş otomobilini ve yaklaşık 15 askerini yok ettik” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-topcu-birligi-casov-yarda-ukraynali-asker-ve-techizatin-yogunlastigi-yeri-vurdu-1082821525.html
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Rusya’ya saldırı hazırlığı yapan Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, sınır bölgesinde mevzilenen ve Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik füze ve topçu saldırıları düzenlemeye hazırlanan Ukraynalı askerlerin, Grad çoklu roketatar sistemiyle gerçekleştirilen bombardımanla yok edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Devlet Sınır Muhafıza Grubu’na bağlı topçu ekipler, Belgorod Bölgesi'ne sınırı olan Ukrayna topraklarında Ukraynalı terörist oluşumların askeri hedeflerine, mevzilerine, tahkimatlarına, askeri teçhizatına ve insan gücüne aralıksız olarak bombardımanlar gerçekleştirmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Bu kez Grad çoklu roketatar ekibi, düşmanın askeri personel ve teçhizatının bulunduğu geçici konuşlanma noktalarını imha etti. Ukrayna ordusu militanları, kaybedilen mevzileri geri almaya, topçu ve füze saldırıları gerçekleştirmek için yeni atış noktaları oluşturmaya çalıştı” dendi.
Rus askerlerin ayrıca Ukrayna ordusunun gizli topçu mevzilerini ve mühimmat depolarını tespit etmeyi başardığı kaydedilen açıklamada, bağımsız kontrol araçlarıyla elde edilen görüntülerin tüm hedeflerin yok edildiğini doğruladığı belirtildi.
Rus füze müfrezesinin Oka lakaplı komutanı, “Bugün düşmanın üç konuşlanma noktasını, beş otomobilini ve yaklaşık 15 askerini yok ettik” açıklamasında bulundu.