https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-topcu-birligi-casov-yarda-ukraynali-asker-ve-techizatin-yogunlastigi-yeri-vurdu-1082821525.html

Rus topçu birliği, Çasov Yar’da Ukraynalı asker ve teçhizatın yoğunlaştığı yeri vurdu

Rus topçu birliği, Çasov Yar’da Ukraynalı asker ve teçhizatın yoğunlaştığı yeri vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kostroma Hava İndirme Alayı’na bağlı Rus BM-21 Grad çoklu roketatar topçu birliklerinin Çasov Yar şehrinde Ukraynalı asker ve... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T16:30+0300

2024-04-16T16:30+0300

2024-04-16T16:30+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

ukrayna ordusu

rusya savunma bakanlığı

rusya

topçu ateşi

askeri operasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Çasov Yar şehrindeki sanayi bölgesi depolarından birinde çok sayıda Ukraynalı askerin bulunduğu yer ve bir komuta merkezinin tespit edildiği ifade edildi.Grad çoklu roketatar birliğinin, tespit edilen hedefi vurma emri alarak atış noktasına geldiğini ve verilen koordinatlara saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.Saldırıda Ukrayna ordusunun bir müfrezesinin yok edildiği kaydedildi.

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rus ordusu, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, rusya, topçu ateşi, askeri operasyon