https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-topcu-birligi-casov-yarda-ukraynali-asker-ve-techizatin-yogunlastigi-yeri-vurdu-1082821525.html
Rus topçu birliği, Çasov Yar’da Ukraynalı asker ve teçhizatın yoğunlaştığı yeri vurdu
Rus topçu birliği, Çasov Yar’da Ukraynalı asker ve teçhizatın yoğunlaştığı yeri vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kostroma Hava İndirme Alayı’na bağlı Rus BM-21 Grad çoklu roketatar topçu birliklerinin Çasov Yar şehrinde Ukraynalı asker ve... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T16:30+0300
2024-04-16T16:30+0300
2024-04-16T16:30+0300
ukrayna krizi
rus ordusu
ukrayna ordusu
rusya savunma bakanlığı
rusya
topçu ateşi
askeri operasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Çasov Yar şehrindeki sanayi bölgesi depolarından birinde çok sayıda Ukraynalı askerin bulunduğu yer ve bir komuta merkezinin tespit edildiği ifade edildi.Grad çoklu roketatar birliğinin, tespit edilen hedefi vurma emri alarak atış noktasına geldiğini ve verilen koordinatlara saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.Saldırıda Ukrayna ordusunun bir müfrezesinin yok edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rus-topcu-leopard-2-tankini-yok-ettigi-ani-anlatti-1082774945.html
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rus ordusu, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, rusya, topçu ateşi, askeri operasyon
rus ordusu, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, rusya, topçu ateşi, askeri operasyon
Rus topçu birliği, Çasov Yar’da Ukraynalı asker ve teçhizatın yoğunlaştığı yeri vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kostroma Hava İndirme Alayı’na bağlı Rus BM-21 Grad çoklu roketatar topçu birliklerinin Çasov Yar şehrinde Ukraynalı asker ve teçhizatın yoğun olduğu yeri ve bir komuta merkezini vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Çasov Yar şehrindeki sanayi bölgesi depolarından birinde çok sayıda Ukraynalı askerin bulunduğu yer ve bir komuta merkezinin tespit edildiği ifade edildi.
Grad çoklu roketatar birliğinin, tespit edilen hedefi vurma emri alarak atış noktasına geldiğini ve verilen koordinatlara saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Saldırıda Ukrayna ordusunun bir müfrezesinin yok edildiği kaydedildi.