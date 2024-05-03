https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/rusya-savunma-bakanligi-bir-amerikan-abrams-tanki-daha-imha-edildi-1083459032.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Bir Amerikan Abrams tankı daha imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Bir Amerikan Abrams tankı daha imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin bir Amerikan Abrams tankını daha imha ettiğini duyurdu. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T20:11+0300

2024-05-03T20:11+0300

2024-05-03T20:11+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

abrams

iris-t

iha

rus ordusu

füze sistemi

hava savunma sistemi

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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Rus birliklerinin ön hattaki pozisyonlarını iyileştirerek daha avantajlı noktalara yerleştiklerini ve özel askeri harekatın çeşitli yönlerinde Ukrayna birliklerine ağır kayıplar verdirdiklerini bildirdi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 16 saldırı ve karşı saldırısının püskürtüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Ukrayna ordusunun biri Amerikan Abrams olmak üzere 2 tank ve bin 220’den fazla askerini kaybettiği belirtildi.Rus güçlerinin ayrıca, bir M113 zırhlı personel taşıyıcı, 2 adet M109 Paladin topçu sistemi, ABD yapımı 2 adet M777 obüs, İngiliz yapımı bir L119 obüs, Çek yapımı DANA M2 kundağı motorlu obüs, 2 piyade savaş aracı, 2 zırhlı araç, bir Msta-B obüs, bir D-20 obüs ve üç D-30 obüsün yanı sıra bir Nota elektronik harp istasyonunu imha ettiği belirtildi.Rus hava ve topçu birimlerinin, S-300PT uçaksavar füze sisteminin iki rampası ile aydınlatma ve yönlendirme radarının yanı sıra bir Alman IRIS-T uçaksavar füze sistemi rampasını imha ettiği, ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri birimlerine yakıt tedarik edilen Balovnoye petrol terminali vurduğu kaydedildi.Rus Hava savunma sistemlerinin gün içinde Ukrayna’ya ait 40 insansız hava aracı ve Fransız yapımı 3 Hammer hassas güdümlü bombayı düşürdüğü vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rusya-savunma-bakanligi-bir-alman-iris-t-hava-savunma-sistemi-rampasi-imha-edildi-1083421180.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, abrams, iris-t, iha, rus ordusu, füze sistemi, hava savunma sistemi