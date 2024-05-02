https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rusya-savunma-bakanligi-bir-alman-iris-t-hava-savunma-sistemi-rampasi-imha-edildi-1083421180.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Bir Alman IRIS-T hava savunma sistemi rampası imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Bir Alman IRIS-T hava savunma sistemi rampası imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’nde bir Alman IRIS-T hava savunma sistemi rampasını vurduğunu duyurdu. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

iris-t

rus hava-uzay kuvvetleri

harkov

ukrayna

kiev

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’ndeki Ostroverhovka yerleşim yeri yakınında Alman yapımı bir IRIS-T hava savunma sistemi rampasını vurduğu belirtildi.Açıklamada, “Hava-Uzay Kuvvetleri, gerçekleştirdiği füze saldırısında Ostroverhovka yerleşimi bölgesinde konuşlu IRIS-T hava savunma sistemi rampasını vurdu” denildi.Almanya, Kiev’e vaat ettiği 4 adet IRIS-T hava savunma sisteminden ilkini Ekim 2022'de Ukrayna'ya teslim etmişti. Geçen Nisan ayında, Alman savunma sanayi şirketi Diehl Defense'in CEO’su Helmut Rauch, Ukrayna topraklarında şu anda bu tür 3 sistemin bulunduğunu, bir sonraki teslimatın birkaç hafta içinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ingiliz-basini-ruslar-ukraynada-birkac-patriot-sistemini-imha-etti-1082576375.html

harkov

ukrayna

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rusya savunma bakanlığı, iris-t, rus hava-uzay kuvvetleri, harkov, ukrayna, kiev