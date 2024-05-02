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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rusya-savunma-bakanligi-bir-alman-iris-t-hava-savunma-sistemi-rampasi-imha-edildi-1083421180.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir Alman IRIS-T hava savunma sistemi rampası imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir Alman IRIS-T hava savunma sistemi rampası imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’nde bir Alman IRIS-T hava savunma sistemi rampasını vurduğunu duyurdu. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T20:43+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’ndeki Ostroverhovka yerleşim yeri yakınında Alman yapımı bir IRIS-T hava savunma sistemi rampasını vurduğu belirtildi.Açıklamada, “Hava-Uzay Kuvvetleri, gerçekleştirdiği füze saldırısında Ostroverhovka yerleşimi bölgesinde konuşlu IRIS-T hava savunma sistemi rampasını vurdu” denildi.Almanya, Kiev’e vaat ettiği 4 adet IRIS-T hava savunma sisteminden ilkini Ekim 2022'de Ukrayna'ya teslim etmişti. Geçen Nisan ayında, Alman savunma sanayi şirketi Diehl Defense'in CEO’su Helmut Rauch, Ukrayna topraklarında şu anda bu tür 3 sistemin bulunduğunu, bir sonraki teslimatın birkaç hafta içinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ingiliz-basini-ruslar-ukraynada-birkac-patriot-sistemini-imha-etti-1082576375.html
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rusya savunma bakanlığı, iris-t, rus hava-uzay kuvvetleri, harkov, ukrayna, kiev
rusya savunma bakanlığı, iris-t, rus hava-uzay kuvvetleri, harkov, ukrayna, kiev

Rusya Savunma Bakanlığı: Bir Alman IRIS-T hava savunma sistemi rampası imha edildi

20:43 02.05.2024
© Sputnik / Виталий НеварRusya İskender operasyonel taktik füze
Rusya İskender operasyonel taktik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© Sputnik / Виталий Невар
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’nde bir Alman IRIS-T hava savunma sistemi rampasını vurduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’ndeki Ostroverhovka yerleşim yeri yakınında Alman yapımı bir IRIS-T hava savunma sistemi rampasını vurduğu belirtildi.
Açıklamada, “Hava-Uzay Kuvvetleri, gerçekleştirdiği füze saldırısında Ostroverhovka yerleşimi bölgesinde konuşlu IRIS-T hava savunma sistemi rampasını vurdu” denildi.
Almanya, Kiev’e vaat ettiği 4 adet IRIS-T hava savunma sisteminden ilkini Ekim 2022'de Ukrayna'ya teslim etmişti. Geçen Nisan ayında, Alman savunma sanayi şirketi Diehl Defense'in CEO’su Helmut Rauch, Ukrayna topraklarında şu anda bu tür 3 sistemin bulunduğunu, bir sonraki teslimatın birkaç hafta içinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmişti.
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