https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/rusya-dolar-cokerse-brics-bir-alternatif-sunabilir-1083453098.html

Rusya: Dolar çökerse BRICS bir alternatif sunabilir

Rusya: Dolar çökerse BRICS bir alternatif sunabilir

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Uluslararası Para Fonu’ndaki (IMF) İcra Direktörü Mojin, doların ve uluslararası para sisteminin çökmesi durumunda BRICS’in, gerçek emtia destekli... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T17:12+0300

2024-05-03T17:12+0300

2024-05-03T17:12+0300

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Rusya’nın Uluslararası Para Fonu’ndaki (IMF) İcra Direktörü Aleksey Mojin, Sputnik’e açıklamasında, “Mevcut sistemin eksikleriyle ilgili çok şey yazılıyor. Üstelik bu yazılarda BRICS’ten, alternatif sunabilecek bir birlik olarak bahsediliyor” ifadesini kullandı.BRICS'in, kurucusu olan beş ülkenin para birimleri Çin yuanı, Hindistan rupisi, Rus rublesi, Brezilya reali ve Güney Afrika randı’ndan oluşan sepet üzerine inşa edilecek bir hesaplama birimi oluşturabileceğini anlatan Rus yetkili, “Bu öneri müzakere ediliyor. Doların ve uluslararası para sisteminin çökmesi durumunda, söz konusu BRICS hesaplama birimini emtia destekli gerçek bir para birimine dönüştürmemiz gerekecek” dedi.ABD dahil zengin ülkelerin borç sorunuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Mojin, “Asıl soru, ABD gibi zengin ülkelerin bu ulusal borçla ne yapacakları. Bana göre durumları umutsuz” diye konuştu.“Küresel para sisteminin çökme ihtimali var mı? Bana öyle geliyor ki böyle bir ihtimal var” diyen Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

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