Fed'in faiz kararı sonrası dolar ve altında beklentiler değişti

“Fed faiz kararı sürpriz değil, beklenen buydu. Bundan sonra verilecek olan mesajlara bakılacaktır. Verilen mesajlarda bu yıl içinde faiz indirimleri ile ilgili olumsuz hava oluşursa bu piyasaları olumsuz etkileyecektir. Bundan sonraki süreçte enflasyonu yakından takip edeceğiz, ‘enflasyonda düşüş gerçekleşirse o zaman faiz indirimleri gündemde kalabilir’ şeklinde bir açıklama olursa o zaman da piyasada hava bozulmayacaktır."