Fed'in faiz kararı sonrası dolar ve altında beklentiler değişti
© İHAAltın
© İHA
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ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasının ardından dolar ve altının nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Ekonomist Hikmet Baydar "Faiz beklentiler dahilinde geldiği için altında şu anda kritik seviye 2282 dolar civarında. ABD’de faiz indirimi ötelendikçe altının prim yapma ihtimali azalıyor" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Peki karar sonrası altın ve dolarda beklentiler neler? Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar şunları söyledi:
“Fed faiz kararı sürpriz değil, beklenen buydu. Bundan sonra verilecek olan mesajlara bakılacaktır. Verilen mesajlarda bu yıl içinde faiz indirimleri ile ilgili olumsuz hava oluşursa bu piyasaları olumsuz etkileyecektir. Bundan sonraki süreçte enflasyonu yakından takip edeceğiz, ‘enflasyonda düşüş gerçekleşirse o zaman faiz indirimleri gündemde kalabilir’ şeklinde bir açıklama olursa o zaman da piyasada hava bozulmayacaktır."
Altındaki düşüşün sebebi ne?
"Eylülde faiz indirimi ihtimali yüzde 60’lara çıktı. Seneye faiz indirimine gidebilir beklentileri var. Bu piyasalar için tehlikelidir. Altında şu anda düşüşün sebebi budur."
Altın düşmeye devam edecek mi?
"Faiz beklentiler dahilinde geldiği için altında şu anda kritik seviye 2282 dolar civarında. Buralara gelindi ancak henüz yukarı sinyali yok. Ufak tefek yukarıya doğru tepki hareketleri olabilir ancak ben şu anda bir trend hareketi beklemiyorum. ABD’de faiz indirimi ötelendikçe altının prim yapma ihtimali azalıyor."
Gram altında yeni tahmin
"Dolar/TL’de aşağı sinyalleri gelmeye başladı. Orada yön daha da aşağıya olabilir. Dolar/TL'deki düşüşe bağlı olarak gram altında, ons altına göre daha fazla düşüş olabilir. İlk etapta destek 2360 TL. Asıl güçlü destek 2270 TL seviyesidir. Gram altında aşağı sinyalleri devam ediyor. Faiz kararı beklentilerin dahilinde gelmesi aşağı sinyallerini bozmaz."
Dün, 21:02