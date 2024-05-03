https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/rus-uzman-ukraynadaki-durum-nato-ulkeleri-arasinda-zaten-var-olan-guvensizligi-daha-da-artiriyor-1083462097.html

Rus uzman: Ukrayna'daki durum NATO ülkeleri arasında zaten var olan güvensizliği daha da artırıyor

Rus uzman: Ukrayna'daki durum NATO ülkeleri arasında zaten var olan güvensizliği daha da artırıyor

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Dmitriy Yevstafyev, NATO'nun Avrupa kesiminde, yaklaşan seçimler nedeniyle Amerikalıların Ukrayna ihtilafının dışına çıkmak istediklerine... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T21:57+0300

2024-05-03T21:57+0300

2024-05-03T21:57+0300

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Reuters haber ajansı, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un Kiev ziyareti sırasında ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarını İngiliz silahlarıyla vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı haberi yayınladıktan 2 saat sonra kaldırdı. Haberin revize edildikten sonra tekrar yayınlayacağını duyurmasının ardından hiçbir değişiklik yapmadan tekrar okurlarına sundu.Cameron Kiev ziyaretinde bu kadar agresif bir açıklama yaparak neyi amaçladı? İngiliz hükümeti neden Reuters'i bu haberi kaldırmaya zorladı? Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Öğretim Üyesi Dmitriy Yevstafyev, bu soruların yanıtını Sputnik’e değerlendirdi.Yevstafyev, Cameron’un ABD'nin çatışmanın daha da tırmanmasına yönelik tutumunu test etmeye çalıştığını belirterek, “Cameron açıklamasında resmi olarak yalnızca İngiliz silahlarından bahsetti. Ancak gerçekte şu anda Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılabilecek ana uzun menzilli silahlar, her şeyden önce Amerikan silahlarıdır. Bu yüzden Cameron ABD’nin konuya ilişkin kararını anlamaya çalıştı. Bu, elbette, her şeyden önce, ABD’nin tutumunu test etmeye yönelik ciddi bir irdeleme adımıydı” dedi.Washington'un İngiliz bakanın açıklamasını hoş karşılamadığını belirten Rus uzman, şu ifadeleri kullandı:Cameron'un açıklaması etrafındaki yaygaranın Batılı ortakların birbirlerine karşı derin güvensizliğini gösterdiğini kaydeden Rus uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/zaharova-cameronun-aciklamasi-londrayi-geri-vitese-zorladi-1083426597.html

ingiltere

ukrayna

washington

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2024

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david cameron, ingiltere, abd, ukrayna, reuters, politico, joe biden, mariya zaharova, washington