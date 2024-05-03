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Rus uzman: Ukrayna'daki durum NATO ülkeleri arasında zaten var olan güvensizliği daha da artırıyor
Rus uzman: Ukrayna'daki durum NATO ülkeleri arasında zaten var olan güvensizliği daha da artırıyor
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Dmitriy Yevstafyev, NATO'nun Avrupa kesiminde, yaklaşan seçimler nedeniyle Amerikalıların Ukrayna ihtilafının dışına çıkmak istediklerine... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T21:57+0300
2024-05-03T21:57+0300
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Reuters haber ajansı, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un Kiev ziyareti sırasında ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarını İngiliz silahlarıyla vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı haberi yayınladıktan 2 saat sonra kaldırdı. Haberin revize edildikten sonra tekrar yayınlayacağını duyurmasının ardından hiçbir değişiklik yapmadan tekrar okurlarına sundu.Cameron Kiev ziyaretinde bu kadar agresif bir açıklama yaparak neyi amaçladı? İngiliz hükümeti neden Reuters'i bu haberi kaldırmaya zorladı? Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Öğretim Üyesi Dmitriy Yevstafyev, bu soruların yanıtını Sputnik’e değerlendirdi.Yevstafyev, Cameron’un ABD'nin çatışmanın daha da tırmanmasına yönelik tutumunu test etmeye çalıştığını belirterek, “Cameron açıklamasında resmi olarak yalnızca İngiliz silahlarından bahsetti. Ancak gerçekte şu anda Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılabilecek ana uzun menzilli silahlar, her şeyden önce Amerikan silahlarıdır. Bu yüzden Cameron ABD’nin konuya ilişkin kararını anlamaya çalıştı. Bu, elbette, her şeyden önce, ABD’nin tutumunu test etmeye yönelik ciddi bir irdeleme adımıydı” dedi.Washington'un İngiliz bakanın açıklamasını hoş karşılamadığını belirten Rus uzman, şu ifadeleri kullandı:Cameron'un açıklaması etrafındaki yaygaranın Batılı ortakların birbirlerine karşı derin güvensizliğini gösterdiğini kaydeden Rus uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/zaharova-cameronun-aciklamasi-londrayi-geri-vitese-zorladi-1083426597.html
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david cameron, ingiltere, abd, ukrayna, reuters, politico, joe biden, mariya zaharova, washington
david cameron, ingiltere, abd, ukrayna, reuters, politico, joe biden, mariya zaharova, washington

Rus uzman: Ukrayna'daki durum NATO ülkeleri arasında zaten var olan güvensizliği daha da artırıyor

21:57 03.05.2024
© AP Photo / Kin Cheungİngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Kin Cheung
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Tatiana Şuvalova
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Rus siyaset bilimci Dmitriy Yevstafyev, NATO'nun Avrupa kesiminde, yaklaşan seçimler nedeniyle Amerikalıların Ukrayna ihtilafının dışına çıkmak istediklerine dair artan bir şüphe olduğunu ve bunun ittifak ortakları arasında zaten var olan güvensizliği daha da artırdığını belirtti.
Reuters haber ajansı, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un Kiev ziyareti sırasında ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarını İngiliz silahlarıyla vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı haberi yayınladıktan 2 saat sonra kaldırdı. Haberin revize edildikten sonra tekrar yayınlayacağını duyurmasının ardından hiçbir değişiklik yapmadan tekrar okurlarına sundu.
Cameron Kiev ziyaretinde bu kadar agresif bir açıklama yaparak neyi amaçladı? İngiliz hükümeti neden Reuters'i bu haberi kaldırmaya zorladı? Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Öğretim Üyesi Dmitriy Yevstafyev, bu soruların yanıtını Sputnik’e değerlendirdi.
Yevstafyev, Cameron’un ABD'nin çatışmanın daha da tırmanmasına yönelik tutumunu test etmeye çalıştığını belirterek, “Cameron açıklamasında resmi olarak yalnızca İngiliz silahlarından bahsetti. Ancak gerçekte şu anda Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılabilecek ana uzun menzilli silahlar, her şeyden önce Amerikan silahlarıdır. Bu yüzden Cameron ABD’nin konuya ilişkin kararını anlamaya çalıştı. Bu, elbette, her şeyden önce, ABD’nin tutumunu test etmeye yönelik ciddi bir irdeleme adımıydı” dedi.
Washington'un İngiliz bakanın açıklamasını hoş karşılamadığını belirten Rus uzman, şu ifadeleri kullandı:
“Washington'un Cameron'un sözlerinden hoşlanmadığı ve Cameron'a parmak salladığı açık, bu yüzden haber başlangıçta kaldırıldı. Ancak haberin kaldırılması kesinlikle anlamsızdı çünkü mesaj, anında tepki veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da dahil olmak üzere artık geniş çapta yankı bulmuştu. Bu anlamda, Reuters'in revize edeceğini duyurduğu haberi farklı vermesi mümkün olmadığından, değiştirmeden tekrar yayınlamaya karar verdiler. Bu, kolektif Batı içinde Ukrayna'daki çatışmanın hangi formatta sürdürüleceğine ilişkin tartışmaların hala devam ettiğini gösteriyor.”
Cameron'un açıklaması etrafındaki yaygaranın Batılı ortakların birbirlerine karşı derin güvensizliğini gösterdiğini kaydeden Rus uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“Aslında NATO'nun Avrupa kesiminde, yaklaşan seçimler nedeniyle Amerikalıların Ukrayna ihtilafının dışına çıkmak istediklerine dair artan bir şüphe var. Üstelik bu haberin yayınlanıp kaldırılmasından çok kısa bir süre sonra Biden'ın seçim kampanyasında Ukrayna konusunu kullanmayacağı yönünde bir haber yayınlandı. Politico, Beyaz Saray yetkililerine atıfla, ekonomideki olumsuz eğilimler nedeniyle Biden'ın seçim kampanyası sırasında mali konulara odaklanacağını ve Ukrayna'daki silahlı çatışmaya daha az değineceğini yazdı. Dolayısıyla ABD, Ukrayna'yı destekleme konusunun son derece zararlı olduğunu ve denklemden çıkarılması gerektiğini kabul ediyor. Bütün bunlar elbette NATO ortakları arasında zaten var olan güvensizliği daha da artırıyor.”
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron’un ilk yurtdışı ziyaretini Kiev’e gerçekleştirdiği belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
Ukrayna krizi
Zaharova: Cameron’un açıklaması Londra’yı ‘geri vitese’ zorladı
Dün, 23:20
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