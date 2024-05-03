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MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist öldürüldü
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/reuters-cameronun-kiev-ziyaretiyle-ilgili-kaldirdigi-haberi-tekrar-yayinladi-1083439180.html
Reuters, Cameron’un Kiev ziyaretiyle ilgili kaldırdığı haberi tekrar yayınladı
Reuters, Cameron’un Kiev ziyaretiyle ilgili kaldırdığı haberi tekrar yayınladı
Sputnik Türkiye
Reuters haber ajansı, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un Kiev ziyareti sırasında ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarını İngiliz silahlarıyla vurma hakkının olduğu’... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T11:51+0300
2024-05-03T11:51+0300
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Reuters, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un 'Kiev’in İngiliz silahlarıyla Rusya topraklarını vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı haberi, yayınladıktan 2 saat sonra kaldırarak, “İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un Ukrayna’ya yardım sözü verdiği haber, içerikteki bazı detayların gözden geçirilmesi nedeniyle geri çekildi. İçeriğin revize edilmiş şekli, belirlenen prosedüre uygun olarak yayınlanacak” açıklamasında bulunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un bunu söylediğinden emin olduğunu belirterek, “Ancak bu açıklamanın yol açtığı yankı Londra’yı geri adım atmaya ve Reuters’i feda etmeye zorladı” ifadesini kullanmıştı.Haber, içinde hiçbir değişiklik yapılmadan gece yarısı tekrar yayınlandı. Cameron’un 'Kiev’in İngiliz silahlarıyla Rusya topraklarını vurma hakkının olduğu’ ifadesi de aynı şekilde haberde yerini aldı.İngiltere, Ukrayna’ya silah ve muhtelif askeri yardım sağlayarak Rusya’nın özel askeri harekatına karşı Kiev’e aktif şekilde destek veriyor. Times gazetesinin haberine göre, İngiltere Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusuna başta Karadeniz’deki Rus savaş gemilerine yönelik saldırı stratejilerinin geliştirilmesinde olmak üzere gizlice yardımcı oluyor. Bu haberi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere’nin doğrudan Ukrayna’daki çatışmada yer aldığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/zaharova-cameronun-aciklamasi-londrayi-geri-vitese-zorladi-1083426597.html
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ingiltere, rusya, ukrayna, david cameron, mariya zaharova, reuters, ingiltere dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı
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Reuters, Cameron’un Kiev ziyaretiyle ilgili kaldırdığı haberi tekrar yayınladı

11:51 03.05.2024
© AP Photo / Kin Cheungİngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Kin Cheung
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Reuters haber ajansı, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un Kiev ziyareti sırasında ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarını İngiliz silahlarıyla vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı ve yayınladıktan 2 saat sonra kaldırdığı haberi tekrar okurlarına sundu.
Reuters, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un 'Kiev’in İngiliz silahlarıyla Rusya topraklarını vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı haberi, yayınladıktan 2 saat sonra kaldırarak, “İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un Ukrayna’ya yardım sözü verdiği haber, içerikteki bazı detayların gözden geçirilmesi nedeniyle geri çekildi. İçeriğin revize edilmiş şekli, belirlenen prosedüre uygun olarak yayınlanacak” açıklamasında bulunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un bunu söylediğinden emin olduğunu belirterek, “Ancak bu açıklamanın yol açtığı yankı Londra’yı geri adım atmaya ve Reuters’i feda etmeye zorladı” ifadesini kullanmıştı.
Haber, içinde hiçbir değişiklik yapılmadan gece yarısı tekrar yayınlandı. Cameron’un 'Kiev’in İngiliz silahlarıyla Rusya topraklarını vurma hakkının olduğu’ ifadesi de aynı şekilde haberde yerini aldı.
İngiltere, Ukrayna’ya silah ve muhtelif askeri yardım sağlayarak Rusya’nın özel askeri harekatına karşı Kiev’e aktif şekilde destek veriyor. Times gazetesinin haberine göre, İngiltere Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusuna başta Karadeniz’deki Rus savaş gemilerine yönelik saldırı stratejilerinin geliştirilmesinde olmak üzere gizlice yardımcı oluyor. Bu haberi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere’nin doğrudan Ukrayna’daki çatışmada yer aldığını dile getirmişti.
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron’un ilk yurtdışı ziyaretini Kiev’e gerçekleştirdiği belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
Ukrayna krizi
Zaharova: Cameron’un açıklaması Londra’yı ‘geri vitese’ zorladı
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