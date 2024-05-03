https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/reuters-cameronun-kiev-ziyaretiyle-ilgili-kaldirdigi-haberi-tekrar-yayinladi-1083439180.html

Reuters, Cameron’un Kiev ziyaretiyle ilgili kaldırdığı haberi tekrar yayınladı

Reuters, Cameron’un Kiev ziyaretiyle ilgili kaldırdığı haberi tekrar yayınladı

Sputnik Türkiye

Reuters haber ajansı, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un Kiev ziyareti sırasında ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarını İngiliz silahlarıyla vurma hakkının olduğu’... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T11:51+0300

2024-05-03T11:51+0300

2024-05-03T11:51+0300

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ingiltere dışişleri bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

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Reuters, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un 'Kiev’in İngiliz silahlarıyla Rusya topraklarını vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı haberi, yayınladıktan 2 saat sonra kaldırarak, “İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un Ukrayna’ya yardım sözü verdiği haber, içerikteki bazı detayların gözden geçirilmesi nedeniyle geri çekildi. İçeriğin revize edilmiş şekli, belirlenen prosedüre uygun olarak yayınlanacak” açıklamasında bulunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un bunu söylediğinden emin olduğunu belirterek, “Ancak bu açıklamanın yol açtığı yankı Londra’yı geri adım atmaya ve Reuters’i feda etmeye zorladı” ifadesini kullanmıştı.Haber, içinde hiçbir değişiklik yapılmadan gece yarısı tekrar yayınlandı. Cameron’un 'Kiev’in İngiliz silahlarıyla Rusya topraklarını vurma hakkının olduğu’ ifadesi de aynı şekilde haberde yerini aldı.İngiltere, Ukrayna’ya silah ve muhtelif askeri yardım sağlayarak Rusya’nın özel askeri harekatına karşı Kiev’e aktif şekilde destek veriyor. Times gazetesinin haberine göre, İngiltere Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusuna başta Karadeniz’deki Rus savaş gemilerine yönelik saldırı stratejilerinin geliştirilmesinde olmak üzere gizlice yardımcı oluyor. Bu haberi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere’nin doğrudan Ukrayna’daki çatışmada yer aldığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/zaharova-cameronun-aciklamasi-londrayi-geri-vitese-zorladi-1083426597.html

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ingiltere, rusya, ukrayna, david cameron, mariya zaharova, reuters, ingiltere dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı