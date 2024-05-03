https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/pentagon-nijerde-rus-ve-abd-askerleri-ayni-uste-bulunuyor-1083433049.html

Pentagon: Nijer’de Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor

Pentagon: Nijer’de Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer’de Rus güçlerin, bu ülkeden tahliye edilmeyi bekleyen ABD’li askerlerle aynı üste bulunduğunu açıkladı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T09:42+0300

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2024-05-03T09:42+0300

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Pentagon’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftalarda Nijer’e gelen Rus askeri uzmanlarının, bu ülkeden tahliye edilmeyi bekleyen ABD’li askerlerin bulunduğu 101. Hava Üssü’ne yerleştiği ifade edildi.Açıklamada, “Rus güçler birkaç hafta önce 101. Hava Üssü’ne geldi. Ruslar ayrı bir yerleşkede tutuluyor ve ABD’li askerlere, tesislerine veya ekipmanına erişimleri yok” ifadesine yer verildi.ABD’nin durumu yakından takip ettiği ve Nijer’deki askerlerin, tesislerin ve ekipmanın güvenliğini sağlamak için gereken ve makul tüm tedbirlerin alındığı dile getirildi.Nijer Hava Kuvvetleri’ne ait 101. Hava Üssü, ülkenin başkenti Niamey’in uluslararası havalimanı yakınında bulunuyor.Pentagon’dan bir yetkili 1 Mayıs Çarşamba günü, ABD’nin Nijer’den tahliye süreci kapsamında yaklaşık 60 askerini Almanya’ya naklettiğini, askerlerin görevini bu ülkede sürdüreceğini bildirmişti.Toplamda Nijer’de bin 100 ABD’li asker bulunuyor. ABD’li askerlerin Afrika ülkelerinden çekilmesi uzmanlar tarafından Washington’un bu kıtaya yönelik neo-sömürgeci politikasının sonu ve başarısızlığı şeklinde yorumlanıyor.Pentagon, 25 Nisan’da, Washington ve Niamey’in Nijer’de bulunan ABD askerlerinin ‘düzenli bir şekilde geri çekilmesi’ için görüşmelere başladığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-dogruladi-abd-askerlerinin-cekilmesi-konusunda-nijer-ile-gorusmelere-baslanacak-1083150986.html

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