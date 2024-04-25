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ABD doğruladı: 'ABD askerlerinin çekilmesi konusunda Nijer ile görüşmelere başlanacak'
ABD doğruladı: 'ABD askerlerinin çekilmesi konusunda Nijer ile görüşmelere başlanacak'
Sputnik Türkiye
Pentagon, Washington ve Niamey'in Nijer'de bulunan ABD askerlerinin 'düzenli bir şekilde geri çekilmesi' için görüşmelere başladığını doğruladı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T14:14+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin 25 ve 29 Nisan tarihlerinde Nijer Ulusal Vatan Koruma Komitesi ile bir araya gelerek ABD güçlerinin Nijer'den çekilmesine ilişkin görüşmeleri başlatacaklarını söyledi.Mart ayında Nijer geçiş hükümetinin halkın çıkarlarını gerekçe göstererek ABD ile yapılan askeri anlaşmayı 'derhal geçerli olmak üzere' feshettiğini açıklamasının ardından ordunun geri çekilmesi süreci başlatılmıştı.Pentagon, Washington ve Niamey'in Nijer'de bulunan ABD askerlerinin 'düzenli bir şekilde geri çekilmesi' için görüşmelere başladığını doğruladı. Nijer İçişleri Bakanı Mohamed Toumba da yaptığı açıklamada Nijer'in ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için çalıştığını ve üst düzey bir ABD askeri yetkilisinin yakında ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Miller, Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışmalardan Sorumlu ABD Savunma Bakan Yardımcısı Christopher Maier ve Genelkurmay Başkanlığı Müşterek Kuvvet Geliştirme Direktörü Korgeneral Dag Anderson'ın 29 Nisan'da da Niamey'de 'çekilme sürecini şeffaflık ve karşılıklı saygı çerçevesinde koordine etmek üzere' takip toplantıları düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.Miller açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:Sözcü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt M. Campbell'ın önümüzdeki aylarda 'ortak ilgi alanlarında devam eden işbirliğini görüşmek üzere' Niamey'e gideceğini ve ABD'nin 'terörle mücadele eden, ülke ekonomisini geliştiren ve demokratik yönetime geçiş yapan Nijerya halkına' desteğini bir kez daha teyit ettiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abd-askerlerinin-nijerden-duzenli-olarak-cekilmesi-icin-gorusmelerin-devam-ettigini-dogrulandi-1083086679.html
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ABD doğruladı: 'ABD askerlerinin çekilmesi konusunda Nijer ile görüşmelere başlanacak'

14:14 25.04.2024
Nijer asker
Nijer asker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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Pentagon, Washington ve Niamey'in Nijer'de bulunan ABD askerlerinin 'düzenli bir şekilde geri çekilmesi' için görüşmelere başladığını doğruladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin 25 ve 29 Nisan tarihlerinde Nijer Ulusal Vatan Koruma Komitesi ile bir araya gelerek ABD güçlerinin Nijer'den çekilmesine ilişkin görüşmeleri başlatacaklarını söyledi.
Mart ayında Nijer geçiş hükümetinin halkın çıkarlarını gerekçe göstererek ABD ile yapılan askeri anlaşmayı 'derhal geçerli olmak üzere' feshettiğini açıklamasının ardından ordunun geri çekilmesi süreci başlatılmıştı.
Pentagon, Washington ve Niamey'in Nijer'de bulunan ABD askerlerinin 'düzenli bir şekilde geri çekilmesi' için görüşmelere başladığını doğruladı.
Nijer İçişleri Bakanı Mohamed Toumba da yaptığı açıklamada Nijer'in ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için çalıştığını ve üst düzey bir ABD askeri yetkilisinin yakında ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ABD hükümetinin Ulusal Anavatanı Koruma Komitesi ile devam eden müzakerelerinin bir parçası olarak, ABD'nin Nijer Büyükelçisi Kathleen FitzGibbon ve ABD Afrika Komutanlığı Strateji, Katılım ve Programlar Direktörü Tümgeneral Ken Ekman, ABD güçlerinin Nijer'den düzenli ve sorumlu bir şekilde çekilmesine ilişkin görüşmeleri başlatmak üzere 25 Nisan'da Niamey'de Nijer yetkilileriyle bir araya gelecek.

Miller, Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışmalardan Sorumlu ABD Savunma Bakan Yardımcısı Christopher Maier ve Genelkurmay Başkanlığı Müşterek Kuvvet Geliştirme Direktörü Korgeneral Dag Anderson'ın 29 Nisan'da da Niamey'de 'çekilme sürecini şeffaflık ve karşılıklı saygı çerçevesinde koordine etmek üzere' takip toplantıları düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.
Miller açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:
ABD, Nijer'de ve bölgede istikrara etkin bir şekilde katkıda bulunan bir ortaklık olan ABD kuvvetleri ile Nijer kuvvetlerinin güvenlik işbirliği ve ortak fedakarlıklarından gurur duymaktadır. Temmuz 2023'ten bu yana devam eden tartışmaların ortasında, Nijer ile bu güvenlik işbirliğini her iki tarafın da ihtiyaç ve endişelerini karşılayacak şekilde sürdürme konusunda bir mutabakata varamadık. Amerika Birleşik Devletleri, güçlü bir ikili ilişkiyi sürdürme konusunda Nijer'in ilgisini memnuniyetle karşılamaktadır.
Sözcü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt M. Campbell'ın önümüzdeki aylarda 'ortak ilgi alanlarında devam eden işbirliğini görüşmek üzere' Niamey'e gideceğini ve ABD'nin 'terörle mücadele eden, ülke ekonomisini geliştiren ve demokratik yönetime geçiş yapan Nijerya halkına' desteğini bir kez daha teyit ettiğini sözlerine ekledi.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
DÜNYA
ABD askerlerinin Nijer'den 'düzenli olarak çekilmesi' için görüşmelerin devam ettiğini doğrulandı
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