https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-dogruladi-abd-askerlerinin-cekilmesi-konusunda-nijer-ile-gorusmelere-baslanacak-1083150986.html

ABD doğruladı: 'ABD askerlerinin çekilmesi konusunda Nijer ile görüşmelere başlanacak'

ABD doğruladı: 'ABD askerlerinin çekilmesi konusunda Nijer ile görüşmelere başlanacak'

Sputnik Türkiye

Pentagon, Washington ve Niamey'in Nijer'de bulunan ABD askerlerinin 'düzenli bir şekilde geri çekilmesi' için görüşmelere başladığını doğruladı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T14:14+0300

2024-04-25T14:14+0300

2024-04-25T14:14+0300

dünya

abd

abd dışişleri bakanlığı

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

mathew miller

nijer

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin 25 ve 29 Nisan tarihlerinde Nijer Ulusal Vatan Koruma Komitesi ile bir araya gelerek ABD güçlerinin Nijer'den çekilmesine ilişkin görüşmeleri başlatacaklarını söyledi.Mart ayında Nijer geçiş hükümetinin halkın çıkarlarını gerekçe göstererek ABD ile yapılan askeri anlaşmayı 'derhal geçerli olmak üzere' feshettiğini açıklamasının ardından ordunun geri çekilmesi süreci başlatılmıştı.Pentagon, Washington ve Niamey'in Nijer'de bulunan ABD askerlerinin 'düzenli bir şekilde geri çekilmesi' için görüşmelere başladığını doğruladı. Nijer İçişleri Bakanı Mohamed Toumba da yaptığı açıklamada Nijer'in ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için çalıştığını ve üst düzey bir ABD askeri yetkilisinin yakında ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Miller, Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışmalardan Sorumlu ABD Savunma Bakan Yardımcısı Christopher Maier ve Genelkurmay Başkanlığı Müşterek Kuvvet Geliştirme Direktörü Korgeneral Dag Anderson'ın 29 Nisan'da da Niamey'de 'çekilme sürecini şeffaflık ve karşılıklı saygı çerçevesinde koordine etmek üzere' takip toplantıları düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.Miller açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:Sözcü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt M. Campbell'ın önümüzdeki aylarda 'ortak ilgi alanlarında devam eden işbirliğini görüşmek üzere' Niamey'e gideceğini ve ABD'nin 'terörle mücadele eden, ülke ekonomisini geliştiren ve demokratik yönetime geçiş yapan Nijerya halkına' desteğini bir kez daha teyit ettiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abd-askerlerinin-nijerden-duzenli-olarak-cekilmesi-icin-gorusmelerin-devam-ettigini-dogrulandi-1083086679.html

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abd, abd dışişleri bakanlığı, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), mathew miller, nijer