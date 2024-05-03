https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ozhaseki-oyle-saglam-evler-yapacagiz-ki-bu-acilari-daha-bir-yasamayalim-1083455104.html

Özhaseki: Öyle sağlam evler yapacağız ki bu acıları bir daha yaşamayalım

Özhaseki: Öyle sağlam evler yapacağız ki bu acıları bir daha yaşamayalım

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki yaptığı konuşmada, bir daha aynı acıları yaşamamak için insanaların huzurla oturacakları sağlam evler... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T19:07+0300

2024-05-03T19:07+0300

2024-05-03T19:09+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

mehmet özhaseki

deprem

malatya

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bundan sonra artık sağlam yapıları yapmak zorunda olduklarını ifade ederek, "Öyle sağlam iş yerleri yapacağız ki, öyle sağlam evler yapacağız ki hepimiz huzurlu evimizde oturalım, bu acıları daha yaşamayalım. Bunun için de kılı kırk yarıyoruz” dedi.Özhaseki, 14 ay önce ülkenin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Bundan sonra artık sağlam yapıları yapmak zorunda olduklarını da ifade eden Özhaseki, “Öyle sağlam iş yerleri yapacağız ki, öyle sağlam evler yapacağız ki inşallah deprem olmaz ama olursa hepimiz huzurlu evimizde oturalım, bu acıları daha yaşamayalım. Bunun için de kılı kırk yarıyoruz” ifadelerine yer verdi.Malatya’da çarşı merkezinde zemin ile ilgili yaşanan sıkıntıya da değinen Özhaseki konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Hükümetin birinci gündeminin halen deprem bölgesi olduğuna da değinen Bakan Özhaseki, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bize ilk sorduğu soru ‘Depremde hasar gören illerimizde durum nedir? Hayat normale dönüyor mu? İnşaatlar yolunda gidiyor mu? Başka taraftan bakıldığı zaman da maliyedeki sıkı para politikasını size de takip ediyorsunuz. Bakanımız Mehmet Şimşek Beyin itiraz etmediği tek harcama kalemi var o da depremde ki yapılan harcamalar. Onun dışında bilin her bir iş takip ediliyor, burada da işlerimiz çok şükür yolunda gidiyor” cümlelerini dile getirdi.'Türkiye genelinde 400 bin civarı hak sahibi var'Deprem bölgesinde yaklaşık 390 bin deprem konutunun inşaatının başladığını ifade eden Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde 400 bin civarında hak sahibinin olduğunu söyledi. 4 bin 333 köyde köy evi yaptıklarını ifade eden Özhaseki, “Bin 240 tane şantiyemiz var, oralarda bin 110 bin kişi çalışıyor. İlk etapta 76 bin kadar konutu teslim ettik. Haziran, Temmuz’la birlikte her ay 10-15 e 20 bin konutu da teslim etmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Malatya’da da hak sahipliği kadar inşaata başladıklarını ifade eden Özhaseki açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Önlerinde seçimsiz bir süre olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Bu süre içerisinde biz çalışarak gayret edip Malatya'mızı eski haline döndürmek için uğraşıyoruz. İnşallah bunu başarırız, buna gücümüz yeter arkadaşlar” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-ozhaseki-detaylarini-acikladi-beklenen-afrika-sicaklari-oncesi-iklim-yasasiyolda-1082853710.html

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çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, deprem, malatya