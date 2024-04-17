https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-ozhaseki-detaylarini-acikladi-beklenen-afrika-sicaklari-oncesi-iklim-yasasiyolda-1082853710.html

Bakan Özhaseki detaylarını açıkladı: Beklenen Afrika sıcakları öncesi 'İklim Yasası' yolda

Bakan Özhaseki detaylarını açıkladı: Beklenen Afrika sıcakları öncesi 'İklim Yasası' yolda

Sputnik Türkiye

Afrika sıcaklarının yaz aylarında etkili olacağını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki iklim yasası hazırlandığını açıkladı. Özhaseki... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T10:13+0300

2024-04-17T10:13+0300

2024-04-17T10:13+0300

iklim

iklim değişikliği

paris iklim anlaşması

iklim değişikliği

iklim kriziyle mücadele

küresel iklim

görüş

afrika sıcağı

iklim yasası

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki iklim yasası hazırlıklarını anlattı.Kabine toplantısı öncesinde uyarıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki artan sıcaklıkların ülke geneline tesir edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiği, özellikle bazı bölgelerde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması beklendiği duyuruldu.'Bilim insanlarımızla ve uzmanlarımızla İklim Yasası'nı güncelliyoruz'Kabine toplantısı sonrasında Özhaseki küresel ısınmayan dikkat çekerek buna karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı.Bakan Özhaseki iklim yasası içinde karbon emisyon düzenlemesinin de yer alacağını belirterek “İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.Afrika sıcaklarına karşı uyarmıştıDaha önce Bakan Özhaseki bu hafta boyunca devam edecek sıcaklık nedeniyle uyarılarda bulunmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken, bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerine yer ver vermişti.Afrika Sıcakları (Eyyamı Bahur) Nedir?Afrika sıcakları, Türkiye genellikle bu bölgenin kuzeyinden gelen yani Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan ülkelerinden yola çıkan sıcak hava dalgasına verilen addır. Afrika sıcakları, ülkemizde etkili olduğunda kuru ama çok sıcak bir hava gözlemlenir. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Türkiye'de genellikle birkaç gün etkili olduktan sonra etkisini kaybeder. Bu sıcak hava dalgaları çok uzun soluklu olmaz. Fakat iklim değişikliği nedeniyle bu sıcakların etki süresi uzuyor. Afrika sıcaklarının diğer bir ismi, Eyyamı Bahurdur. Eyyamı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli bir sözcüktür. Genellikle temmuz ve eylül tarihleri arasında ataklar şeklinde yaşanmaktadır. Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olan insanlar için çok riskli dönemlerdir. Bu kişilerde bu tür havalarda aşırı stres ve asabiyet görülebilir.

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