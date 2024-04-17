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Bakan Özhaseki detaylarını açıkladı: Beklenen Afrika sıcakları öncesi 'İklim Yasası' yolda
Bakan Özhaseki detaylarını açıkladı: Beklenen Afrika sıcakları öncesi 'İklim Yasası' yolda
Sputnik Türkiye
Afrika sıcaklarının yaz aylarında etkili olacağını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki iklim yasası hazırlandığını açıkladı. Özhaseki... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T10:13+0300
2024-04-17T10:13+0300
iklim
iklim değişikliği
paris iklim anlaşması
iklim değişikliği
iklim kriziyle mücadele
küresel iklim
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki iklim yasası hazırlıklarını anlattı.Kabine toplantısı öncesinde uyarıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki artan sıcaklıkların ülke geneline tesir edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiği, özellikle bazı bölgelerde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması beklendiği duyuruldu.'Bilim insanlarımızla ve uzmanlarımızla İklim Yasası'nı güncelliyoruz'Kabine toplantısı sonrasında Özhaseki küresel ısınmayan dikkat çekerek buna karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı.Bakan Özhaseki iklim yasası içinde karbon emisyon düzenlemesinin de yer alacağını belirterek “İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.Afrika sıcaklarına karşı uyarmıştıDaha önce Bakan Özhaseki bu hafta boyunca devam edecek sıcaklık nedeniyle uyarılarda bulunmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken, bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerine yer ver vermişti.Afrika Sıcakları (Eyyamı Bahur) Nedir?Afrika sıcakları, Türkiye genellikle bu bölgenin kuzeyinden gelen yani Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan ülkelerinden yola çıkan sıcak hava dalgasına verilen addır. Afrika sıcakları, ülkemizde etkili olduğunda kuru ama çok sıcak bir hava gözlemlenir. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Türkiye'de genellikle birkaç gün etkili olduktan sonra etkisini kaybeder. Bu sıcak hava dalgaları çok uzun soluklu olmaz. Fakat iklim değişikliği nedeniyle bu sıcakların etki süresi uzuyor. Afrika sıcaklarının diğer bir ismi, Eyyamı Bahurdur. Eyyamı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli bir sözcüktür. Genellikle temmuz ve eylül tarihleri arasında ataklar şeklinde yaşanmaktadır. Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olan insanlar için çok riskli dönemlerdir. Bu kişilerde bu tür havalarda aşırı stres ve asabiyet görülebilir.
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eyyamı bahur nedir, afrika sıcakları nedir, afrika sıcakları ne zaman bitecek, afrika sıcakları ne zaman gelecek 2024, iklim yasası nedir, iklim yasasında hangi maddeler var, hava durumu, yaz ne zaman gelecek
eyyamı bahur nedir, afrika sıcakları nedir, afrika sıcakları ne zaman bitecek, afrika sıcakları ne zaman gelecek 2024, iklim yasası nedir, iklim yasasında hangi maddeler var, hava durumu, yaz ne zaman gelecek

Bakan Özhaseki detaylarını açıkladı: Beklenen Afrika sıcakları öncesi 'İklim Yasası' yolda

10:13 17.04.2024
© İHA / İHA-AW027427Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© İHA / İHA-AW027427
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Afrika sıcaklarının yaz aylarında etkili olacağını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki iklim yasası hazırlandığını açıkladı. Özhaseki yasa kapsamında vahşi sulamanın ve karbon emisyonun azaltılmasına ilişkin önlemlerin yer alacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki iklim yasası hazırlıklarını anlattı.
Kabine toplantısı öncesinde uyarıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki artan sıcaklıkların ülke geneline tesir edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiği, özellikle bazı bölgelerde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması beklendiği duyuruldu.

'Bilim insanlarımızla ve uzmanlarımızla İklim Yasası'nı güncelliyoruz'

Kabine toplantısı sonrasında Özhaseki küresel ısınmayan dikkat çekerek buna karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı.

“Ortak evimiz dünyamız iklim değişikliğinin ağır etkileriyle karşı karşıya. Son yüzyılda dünyadaki ortalama sıcaklık 1.1 derece arttı. Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkemiz de bu değişiklikten doğrudan etkilendi. Yaşadığımız seller, kuraklıklar, meydana gelen obruklar bunun bir sonucu. Biz Türkiye olarak iklim değişikliği ile güçlü bir mücadele yürütüyoruz. Eylem planlarımızı adım adım uyguluyoruz. Paris iklim anlaşmasına taraf olduk. Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla yutak alanlar oluşturuyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan’ın liderliğinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi ile atıkların çevreye zarar vermesini önlüyor, doğayı koruyor ve israfın önüne geçiyoruz. Kıyıları, denizleri, çevremizi 7/24 gözetliyoruz. Yeşil Dönüşüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemli adımımız ise İklim Yasası olacak. Bilim insanlarımızla ve uzmanlarımızla İklim Yasası'nı güncelliyoruz. Hazırlıklar bitince Yüce Meclis’e sunacağız. Böylelikle iklim krizine karşı çok güçlü ve kararlı bir adım atmış olacağız.”

Bakan Özhaseki iklim yasası içinde karbon emisyon düzenlemesinin de yer alacağını belirterek “İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Afrika sıcaklarına karşı uyarmıştı

Daha önce Bakan Özhaseki bu hafta boyunca devam edecek sıcaklık nedeniyle uyarılarda bulunmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken, bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerine yer ver vermişti.

Afrika Sıcakları (Eyyamı Bahur) Nedir?

Afrika sıcakları, Türkiye genellikle bu bölgenin kuzeyinden gelen yani Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan ülkelerinden yola çıkan sıcak hava dalgasına verilen addır. Afrika sıcakları, ülkemizde etkili olduğunda kuru ama çok sıcak bir hava gözlemlenir. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Türkiye'de genellikle birkaç gün etkili olduktan sonra etkisini kaybeder. Bu sıcak hava dalgaları çok uzun soluklu olmaz. Fakat iklim değişikliği nedeniyle bu sıcakların etki süresi uzuyor.
Afrika sıcaklarının diğer bir ismi, Eyyamı Bahurdur. Eyyamı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli bir sözcüktür. Genellikle temmuz ve eylül tarihleri arasında ataklar şeklinde yaşanmaktadır. Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olan insanlar için çok riskli dönemlerdir. Bu kişilerde bu tür havalarda aşırı stres ve asabiyet görülebilir.
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