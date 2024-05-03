https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ozgur-ozel-erdogan-ile-gorusmesinde-gundem-olan-bos-koltuk-sorusuna-yanit-verdi-1083450204.html

Özgür Özel, Erdoğan ile görüşmesinde gündem olan 'boş koltuk' sorusuna yanıt verdi

Özgür Özel, Erdoğan ile görüşmesinde gündem olan 'boş koltuk' sorusuna yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde boş koltuk konusu gündem olmuştu. Özel, yaptığı açıklama ile bu sorunun iadeiziyaret adımı ile çözüldüğünü... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T16:01+0300

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politika

özgür özel

recep tayyip erdoğan

chp

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ak parti

koltuk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti. Görüşme sırasında salonda bulunan tekli koltuğun boş olması ise sosyal medyada gündem oldu.Çeşitli spekülasyonlara konu olan ayrıntıyla ilgili bugün Özgür Özel'den bir açıklama geldi.Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiği görüşmede konuya değindi.'Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü'Özel açıklamasında, "Demokrasi açısından önemliydi. Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü." ifadelerini kullandı.Özel, sözlerinin devamında şunları söyledi:CHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı. “Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan’la konuşma imkanı bulduk. Ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Sayın Erdoğan’ın değerlendirmelerini dinledik.” diye konuşan Özgür Özel, dünkü görüşmenin Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-ozel-ile-gorusmesini-degerlendiriyor-1083445727.html

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özgür özel, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, koltuk, merak