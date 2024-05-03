https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ozgur-ozel-erdogan-ile-gorusmesinde-gundem-olan-bos-koltuk-sorusuna-yanit-verdi-1083450204.html
Özgür Özel, Erdoğan ile görüşmesinde gündem olan 'boş koltuk' sorusuna yanıt verdi
Özgür Özel, Erdoğan ile görüşmesinde gündem olan 'boş koltuk' sorusuna yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde boş koltuk konusu gündem olmuştu. Özel, yaptığı açıklama ile bu sorunun iadeiziyaret adımı ile çözüldüğünü... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T16:01+0300
2024-05-03T16:01+0300
2024-05-03T16:40+0300
politika
özgür özel
recep tayyip erdoğan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
koltuk
merak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti. Görüşme sırasında salonda bulunan tekli koltuğun boş olması ise sosyal medyada gündem oldu.Çeşitli spekülasyonlara konu olan ayrıntıyla ilgili bugün Özgür Özel'den bir açıklama geldi.Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiği görüşmede konuya değindi.'Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü'Özel açıklamasında, "Demokrasi açısından önemliydi. Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü." ifadelerini kullandı.Özel, sözlerinin devamında şunları söyledi:CHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı. “Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan’la konuşma imkanı bulduk. Ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Sayın Erdoğan’ın değerlendirmelerini dinledik.” diye konuşan Özgür Özel, dünkü görüşmenin Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-ozel-ile-gorusmesini-degerlendiriyor-1083445727.html
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özgür özel, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, koltuk, merak
özgür özel, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, koltuk, merak
Özgür Özel, Erdoğan ile görüşmesinde gündem olan 'boş koltuk' sorusuna yanıt verdi
16:01 03.05.2024 (güncellendi: 16:40 03.05.2024)
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde boş koltuk konusu gündem olmuştu. Özel, yaptığı açıklama ile bu sorunun iadeiziyaret adımı ile çözüldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti. Görüşme sırasında salonda bulunan tekli koltuğun boş olması ise sosyal medyada gündem oldu.
Çeşitli spekülasyonlara konu olan ayrıntıyla ilgili bugün Özgür Özel'den bir açıklama geldi.
Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiği görüşmede konuya değindi.
'Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü'
Özel açıklamasında, "Demokrasi açısından önemliydi. Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü." ifadelerini kullandı.
Özel, sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Aşılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir ziyaret yapma talebini iletmesi ile birlikte olabilecek en iyi şekilde çözümlenmiş olduğu durumda, artık dönüp de tekrar bir değerlendirme yapmayı doğru bulmam. Nezaketli de bir davranış olmaz.”
CHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı. “Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan’la konuşma imkanı bulduk. Ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Sayın Erdoğan’ın değerlendirmelerini dinledik.” diye konuşan Özgür Özel, dünkü görüşmenin Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.