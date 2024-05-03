https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-ozel-ile-gorusmesini-degerlendiriyor-1083445727.html
Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesini değerlendirdi: 'Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım'
Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesini değerlendirdi: 'Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım'
Sputnik Türkiye
Erdoğan, Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi ve "Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım" dedi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T14:34+0300
2024-05-03T14:34+0300
2024-05-03T15:08+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.'İktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme'Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:İsrail ile ticaretin durması
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ozgur-ozel-erdogan-ile-gorusmek-uzere-ak-parti-genel-merkezine-geldi-1083408504.html
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recep tayyip erdoğan, son dakika, israil-filistin, israil, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, ticaret, benyamin netanyahu
recep tayyip erdoğan, son dakika, israil-filistin, israil, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, ticaret, benyamin netanyahu
Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesini değerlendirdi: 'Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım'
14:34 03.05.2024 (güncellendi: 15:08 03.05.2024)
Erdoğan, Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi ve "Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
'İktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme'
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Özgür Bey CHP'de genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız.
İsrail ile ticaretin durması
"Netanyahu acımasız. Atmamız gereken adımları attık. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmimizi yok fark ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."