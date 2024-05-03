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Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesini değerlendirdi: 'Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım'
Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesini değerlendirdi: 'Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım'
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Erdoğan, Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi ve "Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım" dedi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.'İktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme'Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:İsrail ile ticaretin durması
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Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesini değerlendirdi: 'Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım'

14:34 03.05.2024 (güncellendi: 15:08 03.05.2024)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© CHP/ALP EREN KAYA
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Erdoğan, Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi ve "Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'İktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Özgür Bey CHP'de genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız.

İsrail ile ticaretin durması

"Netanyahu acımasız. Atmamız gereken adımları attık. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmimizi yok fark ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."

Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
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