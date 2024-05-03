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MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist öldürüldü
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist öldürüldü
MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist öldürüldü
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklama şöyle:
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist öldürüldü

12:23 03.05.2024 (güncellendi: 12:28 03.05.2024)
© AATürk askeri, operasyon
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© AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"Cesur, Azimli ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"
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