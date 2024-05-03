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Milano'da gece saatlerinde içecek satışına düzenleme getirildi
Milano'da gece saatlerinde içecek satışına düzenleme getirildi
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Milano kentinde, belediye yönetiminin şehirdeki gece hayatını düzenlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, yaklaşık bir ay boyunca gece saatlerinde... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T02:58+0300
2024-05-03T02:58+0300
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İtalya basınına yansıyan haberlere göre, ülkede sık ziyaret edilen şehirlerin başında gelen Milano'da Belediye Başkanı Giuseppe Sala, kentin turistik noktalarında gece saatlerinde dışarıda içecek satışına dair yeni bir karara imza attı.Kentte bugünden itibaren 1 Haziran'a kadar denenecek uygulama kapsamında, Duomo Meydanı, Barış Takı (Arco della Pace), Darsena, Navigli, Bicocca gibi 12 turistik muhitte saat 22.00'den 05.00'e kadar cam ve teneke ambalaj içerisinde içki ya da meşrubat satışına izin verilmeyecek. Yasak uygulaması, bu tür ambalajlardaki ürünleri satan küçük, orta, büyük her türlü satış yerini ve otomatik satış makinelerini kapsıyor.Buna karşın mekanlardaki servislere herhangi bir kısıtlama getirilmezken, dışarıya yapılacak servislerde de karton bardak kullanılması şartı getirildi.Basındaki haberlerde, söz konusu düzenlemenin, kent sakinlerinin rahatsız edilmemesine yönelik "çılgın gece hayatını düzenleyici bir adım olduğu", ayrıca cam şişelerin kırılmasının hem gürültüye hem de farklı tehlikeli yaralanmalara yol açtığı ifade edildi.Milano Belediyesinin ayrıca 18 Mayıs'tan kasım ayına kadarki dönem için de mekanlara yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi.Diğer yandan, İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi kenti Venedik'te günlük turist yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla günübirlik ziyarete gelen turistlerden belirli günlerde giriş ücreti alınması uygulaması da 25 Nisan'da başlamıştı.
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milano, italya, avrupa, içecek, şekerli içecek, alkolsüz içecek, alkollü içecek, gazlı içecek, gazlı içecek, giuseppe sala
milano, italya, avrupa, içecek, şekerli içecek, alkolsüz içecek, alkollü içecek, gazlı içecek, gazlı içecek, giuseppe sala

Milano'da gece saatlerinde içecek satışına düzenleme getirildi

02:58 03.05.2024
© AP Photo / Luca Brunoİnsanlar Milano'nun gece hayatının en gözde mekanlarından biri olan Naviglio Grande kanalında bir içki içip rahatlıyorlar
İnsanlar Milano'nun gece hayatının en gözde mekanlarından biri olan Naviglio Grande kanalında bir içki içip rahatlıyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Luca Bruno
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İtalya'nın Milano kentinde, belediye yönetiminin şehirdeki gece hayatını düzenlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, yaklaşık bir ay boyunca gece saatlerinde cam ve teneke ambalajda içecek satışı yasaklandı.
İtalya basınına yansıyan haberlere göre, ülkede sık ziyaret edilen şehirlerin başında gelen Milano'da Belediye Başkanı Giuseppe Sala, kentin turistik noktalarında gece saatlerinde dışarıda içecek satışına dair yeni bir karara imza attı.
Kentte bugünden itibaren 1 Haziran'a kadar denenecek uygulama kapsamında, Duomo Meydanı, Barış Takı (Arco della Pace), Darsena, Navigli, Bicocca gibi 12 turistik muhitte saat 22.00'den 05.00'e kadar cam ve teneke ambalaj içerisinde içki ya da meşrubat satışına izin verilmeyecek. Yasak uygulaması, bu tür ambalajlardaki ürünleri satan küçük, orta, büyük her türlü satış yerini ve otomatik satış makinelerini kapsıyor.
Buna karşın mekanlardaki servislere herhangi bir kısıtlama getirilmezken, dışarıya yapılacak servislerde de karton bardak kullanılması şartı getirildi.
Basındaki haberlerde, söz konusu düzenlemenin, kent sakinlerinin rahatsız edilmemesine yönelik "çılgın gece hayatını düzenleyici bir adım olduğu", ayrıca cam şişelerin kırılmasının hem gürültüye hem de farklı tehlikeli yaralanmalara yol açtığı ifade edildi.
Milano Belediyesinin ayrıca 18 Mayıs'tan kasım ayına kadarki dönem için de mekanlara yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi.
Diğer yandan, İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi kenti Venedik'te günlük turist yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla günübirlik ziyarete gelen turistlerden belirli günlerde giriş ücreti alınması uygulaması da 25 Nisan'da başlamıştı.
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