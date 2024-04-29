https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/idrar-lekeli-gorunumlu-kot-pantolonlarin-satis-fiyati-tartisma-yaratti-1083266390.html
'İdrar lekeli' görünümlü kot pantolonların satış fiyatı tartışma yarattı
'İdrar lekeli' görünümlü kot pantolonların satış fiyatı tartışma yarattı
Sputnik Türkiye
17 Eylül'de başlayan Milano Moda Haftası'nda bir marka tarafından tanıtılan 'idrar lekeli' görünümlü kot pantolonların 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL)... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T12:47+0300
2024-04-29T12:47+0300
2024-04-29T12:48+0300
yaşam
kot pantolon
idrar
moda
milano
italya
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Milano Moda Haftası'nda bir hazır giyim markasının tanıttığı 'idrar lekeli' görünümlü kot pantolonlar sosyal medyada tartışma yarattı. 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL) satılan ürünün hem tasarımı hem de yok satması dikkati çekti. Kot pantolonda yer alan kasık bölgesindeki 'idrar görünüm' detayına sahip modeller bazı tüketicilerin ilgisini çekerken, bazı tüketiciler tarafından ise tepkiye yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240305/moskova-moda-haftasi-goz-kamastirdi--1081383576.html
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kot pantolon, idrar, moda, milano, italya
kot pantolon, idrar, moda, milano, italya
'İdrar lekeli' görünümlü kot pantolonların satış fiyatı tartışma yarattı
12:47 29.04.2024 (güncellendi: 12:48 29.04.2024)
17 Eylül'de başlayan Milano Moda Haftası'nda bir marka tarafından tanıtılan 'idrar lekeli' görünümlü kot pantolonların 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL) satıldığı belirtildi.
Milano Moda Haftası'nda bir hazır giyim markasının tanıttığı 'idrar lekeli' görünümlü kot pantolonlar sosyal medyada tartışma yarattı.
608 dolara (yaklaşık 20 bin TL) satılan ürünün hem tasarımı hem de yok satması dikkati çekti.
Kot pantolonda yer alan kasık bölgesindeki 'idrar görünüm' detayına sahip modeller bazı tüketicilerin ilgisini çekerken, bazı tüketiciler tarafından ise tepkiye yol açtı.