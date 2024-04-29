https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/idrar-lekeli-gorunumlu-kot-pantolonlarin-satis-fiyati-tartisma-yaratti-1083266390.html

'İdrar lekeli' görünümlü kot pantolonların satış fiyatı tartışma yarattı

'İdrar lekeli' görünümlü kot pantolonların satış fiyatı tartışma yarattı

Sputnik Türkiye

17 Eylül'de başlayan Milano Moda Haftası'nda bir marka tarafından tanıtılan 'idrar lekeli' görünümlü kot pantolonların 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL)... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T12:47+0300

2024-04-29T12:47+0300

2024-04-29T12:48+0300

yaşam

kot pantolon

idrar

moda

milano

italya

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Milano Moda Haftası'nda bir hazır giyim markasının tanıttığı 'idrar lekeli' görünümlü kot pantolonlar sosyal medyada tartışma yarattı. 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL) satılan ürünün hem tasarımı hem de yok satması dikkati çekti. Kot pantolonda yer alan kasık bölgesindeki 'idrar görünüm' detayına sahip modeller bazı tüketicilerin ilgisini çekerken, bazı tüketiciler tarafından ise tepkiye yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240305/moskova-moda-haftasi-goz-kamastirdi--1081383576.html

moda

milano

italya

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kot pantolon, idrar, moda, milano, italya