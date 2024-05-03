https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/mhp-genel-baskani-bahceliden-3-mayis-milliyetciler-gunu-paylasimi-1083443348.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' paylaşımı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' paylaşımı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs meşalesinin, esas itibarıyla Türk milliyetçilerinin iç ve dış çalkantılar karşısında gösterdikleri direncin... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T13:25+0300

2024-05-03T13:25+0300

2024-05-03T13:25+0300

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Bahçeli, sosyal medya hesabından 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Türk milliyetçiliğinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu fikriyatı, Türk milletinin kurtuluş ilhamı, aynı zamanda var oluş iradesi olduğunu anlattı.Peyami Safa'nın temas ettiği üzere, yeni Türk devletinin iki ana davasından birisi "çağdaşlaşmak" ise diğerinin "milliyetçilik" olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:Bahçeli, bugünün bir bayram veya kutlama gününden ziyade bir idrak, ifade, anma ve istikbale yönelik milliyetçi çağrının maşeri vicdanda kök salma özleminin bir hamlesi olduğunu aktardı.Devlet Bahçeli, "Emek ve değer nedir bilmeyen, adalet ve hukuk nedir tanımayan, yağma, talan ve yıkımı ideoloji haline getiren başıbozuk güruhun 1 Mayıs'ta sahneledikleri vandallıklar, medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmazken, Türk milliyetçilerinin tam 80 yıl evvel kanuni sınırlar içinde, fikir ve demokrasi namusuna riayet ederek yaptıkları gösteriler hala takdir ve tazimle hatırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.Paylaşımında Nihal Atsız'ın "Maviyi unutsak bile mazi kökümüzdür, en tatlı gülen yüz bize mazideki yüzdür." sözüne de yer veren Bahçeli, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceliyi-konutunda-ziyaret-etti-1083276633.html

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