https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceliyi-konutunda-ziyaret-etti-1083276633.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T16:10+0300
2024-04-29T16:10+0300
2024-04-29T16:52+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sona erdi.Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı yapılan görüşme 45 dakika sürdü.Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Bahçeli'den sağlık durumuna ilişkin açıklamaGazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/cumhurbaskani-erdogan-ile-ozgur-ozel-gorusmesi-2-mayista-1083277069.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti
16:10 29.04.2024 (güncellendi: 16:52 29.04.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sona erdi.
Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı yapılan görüşme 45 dakika sürdü.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.
Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bahçeli'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" dedi.