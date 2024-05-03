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Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Mayıs ayı kira artış oranı, nisan ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T10:12+0300
2024-05-03T10:14+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranları ev, işyeri sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Mayıs ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından geçtiğimiz yıllarda getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sürmesi nedeniyle, mayıs ayında yapılacak artış oranı da kısıtlanmış oldu. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?Kirada yüzde 25 uygulaması temmuzda bitiyorAdalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti. Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." demişti.Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine mayıs ayında da yüzde 25 zam yapabilecek.Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının temmuz ayından sonra süreceğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.İş yerleri için sınırlama yokİşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 59.64 olarak belirlendi. NTV'nin haberine göre kira kontrat süresi mayıs ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 59.64 olarak uygulayacak.Mayıs ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 4 bin 250 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 21 bin 250 TL
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mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 mayıs ayı kira zammı ne kadar, kaç tl?,mayıs ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 mayıs ayı kira zammı ne kadar, kaç tl?,mayıs ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

10:12 03.05.2024 (güncellendi: 10:14 03.05.2024)
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
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Mayıs ayı kira artış oranı, nisan ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranları ev, işyeri sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Mayıs ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından geçtiğimiz yıllarda getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sürmesi nedeniyle, mayıs ayında yapılacak artış oranı da kısıtlanmış oldu. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

Kirada yüzde 25 uygulaması temmuzda bitiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti. Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." demişti.

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine mayıs ayında da yüzde 25 zam yapabilecek.

Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının temmuz ayından sonra süreceğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

İş yerleri için sınırlama yok

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 59.64 olarak belirlendi.
NTV'nin haberine göre kira kontrat süresi mayıs ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 59.64 olarak uygulayacak.

Mayıs ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 4 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 21 bin 250 TL
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