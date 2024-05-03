https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/kremlin-macronun-ukraynaya-asker-gonderme-konusundaki-aciklamalari-tehlikeli-1083452623.html
Kremlin: Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki açıklamaları tehlikeli
Kremlin: Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki açıklamaları tehlikeli
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu yinelemesine cevaben bu açıklamaların... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T16:44+0300
2024-05-03T16:44+0300
2024-05-03T16:44+0300
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dmitriy peskov
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ukrayna
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nijer
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.Macron'un, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin bulunduğunu yinelemesiyle ilgili soru üzerine Peskov, şunları dile getirdi:'Afrika ülkeleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz'Sözcü Peskov, Rus askerlerin Batı Afrika'da bulunan Nijer'deki ABD'ye ait üsse konuşlandığı yönündeki haberleri de değerlendirdi.Peskov, "Afrika'nın çeşitli devletleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu devletler ve biz, bu konuda ilgiliyiz. Afrika devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/pentagon-nijerde-rus-ve-abd-askerleri-ayni-uste-bulunuyor-1083433049.html
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kremlin, kremlin sarayı, kremlin basın dairesi, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, fransa, emmanuel macron, nijer, abd
kremlin, kremlin sarayı, kremlin basın dairesi, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, fransa, emmanuel macron, nijer, abd
Kremlin: Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki açıklamaları tehlikeli
Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu yinelemesine cevaben bu açıklamaların tehlikeli olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Macron'un, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin bulunduğunu yinelemesiyle ilgili soru üzerine Peskov, şunları dile getirdi:
"Bu açıklama çok önemli ve tehlikeli. Fransız Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilen Fransa, Ukrayna'daki meseleye doğrudan sahada müdahil olma ihtimali konusunda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu, çok tehlikeli bir eğilim. Bunu yakından takip ediyoruz. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar (Ukrayna'da) özel askeri harekatı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."
'Afrika ülkeleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz'
Sözcü Peskov, Rus askerlerin Batı Afrika'da bulunan Nijer'deki ABD'ye ait üsse konuşlandığı yönündeki haberleri de değerlendirdi.
Peskov, "Afrika'nın çeşitli devletleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu devletler ve biz, bu konuda ilgiliyiz. Afrika devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.