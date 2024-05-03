Kremlin: Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki açıklamaları tehlikeli

"Bu açıklama çok önemli ve tehlikeli. Fransız Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilen Fransa, Ukrayna'daki meseleye doğrudan sahada müdahil olma ihtimali konusunda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu, çok tehlikeli bir eğilim. Bunu yakından takip ediyoruz. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar (Ukrayna'da) özel askeri harekatı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."