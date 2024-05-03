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KPSS 2024 Lisans başvuruları başladı
KPSS 2024 Lisans başvuruları başladı
Sputnik Türkiye
Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T16:36+0300
2024-05-03T16:36+0300
türkiye
ösym
ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi
kpss
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.Adayların tümünün, 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak.Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.2024-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak.Din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde olacak.Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
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kpss lisans başvuruları, kpss başvurusu, kpss ne zaman, kpss oturumları, kpss alan, kpss genel yetenek, kpss genel kültür, kpss eğitim bilimleri, kpss başvuru, kpss lisans
kpss lisans başvuruları, kpss başvurusu, kpss ne zaman, kpss oturumları, kpss alan, kpss genel yetenek, kpss genel kültür, kpss eğitim bilimleri, kpss başvuru, kpss lisans

KPSS 2024 Lisans başvuruları başladı

16:36 03.05.2024
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA
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Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde, din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.
Adayların tümünün, 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak.
Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.
2024-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak.
Din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde olacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
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