https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/kpss-2024-lisans-basvurulari-basladi-1083452289.html

KPSS 2024 Lisans başvuruları başladı

KPSS 2024 Lisans başvuruları başladı

Sputnik Türkiye

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T16:36+0300

2024-05-03T16:36+0300

2024-05-03T16:36+0300

türkiye

ösym

ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi

kpss

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.Adayların tümünün, 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak.Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.2024-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak.Din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde olacak.Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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