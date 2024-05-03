https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/askerlik-yerleri-aciklandi-2024-msb-mayis-celbi-askerlik-siniflandirma-sonuclari-sorgulama-ekrani-1083448622.html

Askerlik yerleri açıklandı: 2024 MSB mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı

Askerlik yerleri açıklandı: 2024 MSB mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı

Sputnik Türkiye

Mayıs celbi 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T15:31+0300

2024-05-03T15:31+0300

2024-05-03T15:31+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

askerlik

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

celp

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 3 Mayıs Cuma günü erişime açıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:"Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.Yayımlanan duyuruda; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır." denildi.Askerlik sevk tarihleriYedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 16 Mayıs 2024Er (2’nci Grup): 27 Haziran 2024Er (3’üncü Grup): 25 Temmuz 2024

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/msb-irakin-kuzeyinde-32-terorist-olduruldu-1083441405.html

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askerlik yerleri açıklandı