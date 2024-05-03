https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/kolombiya-duyurdu-israil-ile-diplomatik-iliskileri-resmen-kestik-1083456559.html

Kolombiya duyurdu: 'İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestik'

Kolombiya duyurdu: 'İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestik'

Sputnik Türkiye

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun açıkladığı üzere ikili diplomatik ilişkileri askıya alma kararını İsrail'e resmen bildirdiğini... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T19:38+0300

2024-05-03T19:38+0300

2024-05-03T19:38+0300

israil- filistin çatışması

kolombiya

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bolivya

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, hükümetin İsrail Devleti ile diplomatik ilişkileri bugün itibariyle kesme kararına ilişkin notayı dün Kolombiya'daki İsrail Büyükelçisi'ne resmi olarak teslim ettiğini bildirir” denildi.Ancak Tel Aviv ve Bogota arasındaki konsolosluk hizmetlerinin yine de sürdürüleceği belirtildi.Açıklamada, “Büyükelçi ayrıca Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi aracılığıyla diplomatik personelin ayrılış prosedürü ve zamanlamasının koordine edileceği konusunda bilgilendirildi” denildi.Petro, 1 Mayıs'ta Uluslararası İşçi Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, hükümetinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırısını reddettiğinin bir işareti olarak Tel Aviv ile ilişkileri keseceğini duyurmuştuKolombiya, İsrail'in Filistin'de başlattığı harekatı en yüksek sesle eleştirenler ülkelerden biri olmuştu. Kolombiya daha önce Tel Aviv ile ticari, askeri ve güvenlik işbirliği ilişkilerini iptal etmişti.Kolombiya, Bolivya'dan sonra İsrail'in Gazze saldırısına tepki olarak bu ülkeyle ilişkilerini kesen ikinci Latin Amerika ülkesi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bolivya-devlet-baskani-arce-filistin-bmye-tam-uyelik-konusunda-haksizliga-ugradi-1083167335.html

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