https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/kolombiya-duyurdu-israil-ile-diplomatik-iliskileri-resmen-kestik-1083456559.html
Kolombiya duyurdu: 'İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestik'
Kolombiya duyurdu: 'İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestik'
Sputnik Türkiye
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun açıkladığı üzere ikili diplomatik ilişkileri askıya alma kararını İsrail'e resmen bildirdiğini... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T19:38+0300
2024-05-03T19:38+0300
2024-05-03T19:38+0300
israil- filistin çatışması
kolombiya
gustavo petro
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
diplomatik ilişki
diplomatik ilişkiler
bolivya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080750929_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_e229d78bfd9c6d449b347d5fd8072614.jpg
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, hükümetin İsrail Devleti ile diplomatik ilişkileri bugün itibariyle kesme kararına ilişkin notayı dün Kolombiya'daki İsrail Büyükelçisi'ne resmi olarak teslim ettiğini bildirir” denildi.Ancak Tel Aviv ve Bogota arasındaki konsolosluk hizmetlerinin yine de sürdürüleceği belirtildi.Açıklamada, “Büyükelçi ayrıca Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi aracılığıyla diplomatik personelin ayrılış prosedürü ve zamanlamasının koordine edileceği konusunda bilgilendirildi” denildi.Petro, 1 Mayıs'ta Uluslararası İşçi Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, hükümetinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırısını reddettiğinin bir işareti olarak Tel Aviv ile ilişkileri keseceğini duyurmuştuKolombiya, İsrail'in Filistin'de başlattığı harekatı en yüksek sesle eleştirenler ülkelerden biri olmuştu. Kolombiya daha önce Tel Aviv ile ticari, askeri ve güvenlik işbirliği ilişkilerini iptal etmişti.Kolombiya, Bolivya'dan sonra İsrail'in Gazze saldırısına tepki olarak bu ülkeyle ilişkilerini kesen ikinci Latin Amerika ülkesi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bolivya-devlet-baskani-arce-filistin-bmye-tam-uyelik-konusunda-haksizliga-ugradi-1083167335.html
kolombiya
israil
bolivya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080750929_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_2fcaa522374b90f07ebd41feb43c175f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kolombiya, gustavo petro, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, diplomatik ilişki, diplomatik ilişkiler, bolivya
kolombiya, gustavo petro, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, diplomatik ilişki, diplomatik ilişkiler, bolivya
Kolombiya duyurdu: 'İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestik'
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun açıkladığı üzere ikili diplomatik ilişkileri askıya alma kararını İsrail'e resmen bildirdiğini doğruladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, hükümetin İsrail Devleti ile diplomatik ilişkileri bugün itibariyle kesme kararına ilişkin notayı dün Kolombiya'daki İsrail Büyükelçisi'ne resmi olarak teslim ettiğini bildirir” denildi.
Ancak Tel Aviv ve Bogota arasındaki konsolosluk hizmetlerinin yine de sürdürüleceği belirtildi.
Açıklamada, “Büyükelçi ayrıca Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi aracılığıyla diplomatik personelin ayrılış prosedürü ve zamanlamasının koordine edileceği konusunda bilgilendirildi” denildi.
Petro, 1 Mayıs'ta Uluslararası İşçi Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, hükümetinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırısını reddettiğinin bir işareti olarak Tel Aviv ile ilişkileri keseceğini duyurmuştu
Kolombiya, İsrail'in Filistin'de başlattığı harekatı en yüksek sesle eleştirenler ülkelerden biri olmuştu. Kolombiya daha önce Tel Aviv ile ticari, askeri ve güvenlik işbirliği ilişkilerini iptal etmişti.
Kolombiya, Bolivya'dan sonra İsrail'in Gazze saldırısına tepki olarak bu ülkeyle ilişkilerini kesen ikinci Latin Amerika ülkesi oldu.