https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bolivya-devlet-baskani-arce-filistin-bmye-tam-uyelik-konusunda-haksizliga-ugradi-1083167335.html
Bolivya Devlet Başkanı Arce: Filistin BM’ye tam üyelik konusunda haksızlığa uğradı
Bolivya Devlet Başkanı Arce: Filistin BM’ye tam üyelik konusunda haksızlığa uğradı
Sputnik Türkiye
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkesinin Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyeliğinin BMGK’de engellenmesini haksızlık olarak gördüğünü belirtti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T00:27+0300
2024-04-26T00:27+0300
2024-04-26T00:27+0300
israil- filistin çatışması
bolivya
abd
bm
bmgk
filistin
luis arce
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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Sputnik’e verdiği demeçte, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin'in BM’ye tam üyeliği konusunu ele aldığı sırada Filistin'e haksızlık yapıldığını düşündüğünü ve ABD'nin uyguladığı vetonun bu ülkenin (Filistin) gezegendeki diğer ülkeler gibi bu uluslararası kuruluşa katılımını engellediğini belirtti.Arce, “Filistin halkına karşı işlenen soykırımı ve çocuk ve yaşlıların dünyanın gözleri önünde İsrail'in bombalama ve saldırganlığının kurbanı olması durumunu kabul etmiyoruz” dedi.
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bolivya, abd, bm, bmgk, filistin, luis arce
bolivya, abd, bm, bmgk, filistin, luis arce
Bolivya Devlet Başkanı Arce: Filistin BM’ye tam üyelik konusunda haksızlığa uğradı
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkesinin Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyeliğinin BMGK’de engellenmesini haksızlık olarak gördüğünü belirtti.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Sputnik’e verdiği demeçte, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin'in BM’ye tam üyeliği konusunu ele aldığı sırada Filistin'e haksızlık yapıldığını düşündüğünü ve ABD'nin uyguladığı vetonun bu ülkenin (Filistin) gezegendeki diğer ülkeler gibi bu uluslararası kuruluşa katılımını engellediğini belirtti.
Arce, “Filistin halkına karşı işlenen soykırımı ve çocuk ve yaşlıların dünyanın gözleri önünde İsrail'in bombalama ve saldırganlığının kurbanı olması durumunu kabul etmiyoruz” dedi.