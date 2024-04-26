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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bolivya-devlet-baskani-arce-filistin-bmye-tam-uyelik-konusunda-haksizliga-ugradi-1083167335.html
Bolivya Devlet Başkanı Arce: Filistin BM’ye tam üyelik konusunda haksızlığa uğradı
Bolivya Devlet Başkanı Arce: Filistin BM’ye tam üyelik konusunda haksızlığa uğradı
Sputnik Türkiye
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkesinin Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyeliğinin BMGK’de engellenmesini haksızlık olarak gördüğünü belirtti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
bolivya
abd
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bmgk
filistin
luis arce
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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Sputnik’e verdiği demeçte, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin'in BM’ye tam üyeliği konusunu ele aldığı sırada Filistin'e haksızlık yapıldığını düşündüğünü ve ABD'nin uyguladığı vetonun bu ülkenin (Filistin) gezegendeki diğer ülkeler gibi bu uluslararası kuruluşa katılımını engellediğini belirtti.Arce, “Filistin halkına karşı işlenen soykırımı ve çocuk ve yaşlıların dünyanın gözleri önünde İsrail'in bombalama ve saldırganlığının kurbanı olması durumunu kabul etmiyoruz” dedi.
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Bolivya Devlet Başkanı Arce: Filistin BM’ye tam üyelik konusunda haksızlığa uğradı

00:27 26.04.2024
© AA / Celal GüneşABD Kongresi Filistin bayrak
ABD Kongresi Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA / Celal Güneş
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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkesinin Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyeliğinin BMGK’de engellenmesini haksızlık olarak gördüğünü belirtti.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Sputnik’e verdiği demeçte, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin'in BM’ye tam üyeliği konusunu ele aldığı sırada Filistin'e haksızlık yapıldığını düşündüğünü ve ABD'nin uyguladığı vetonun bu ülkenin (Filistin) gezegendeki diğer ülkeler gibi bu uluslararası kuruluşa katılımını engellediğini belirtti.
Arce, “Filistin halkına karşı işlenen soykırımı ve çocuk ve yaşlıların dünyanın gözleri önünde İsrail'in bombalama ve saldırganlığının kurbanı olması durumunu kabul etmiyoruz” dedi.
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