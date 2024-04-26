https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bolivya-devlet-baskani-arce-filistin-bmye-tam-uyelik-konusunda-haksizliga-ugradi-1083167335.html

Bolivya Devlet Başkanı Arce: Filistin BM’ye tam üyelik konusunda haksızlığa uğradı

Bolivya Devlet Başkanı Arce: Filistin BM’ye tam üyelik konusunda haksızlığa uğradı

Sputnik Türkiye

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkesinin Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyeliğinin BMGK’de engellenmesini haksızlık olarak gördüğünü belirtti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T00:27+0300

2024-04-26T00:27+0300

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israil- filistin çatışması

bolivya

abd

bm

bmgk

filistin

luis arce

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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Sputnik’e verdiği demeçte, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin'in BM’ye tam üyeliği konusunu ele aldığı sırada Filistin'e haksızlık yapıldığını düşündüğünü ve ABD'nin uyguladığı vetonun bu ülkenin (Filistin) gezegendeki diğer ülkeler gibi bu uluslararası kuruluşa katılımını engellediğini belirtti.Arce, “Filistin halkına karşı işlenen soykırımı ve çocuk ve yaşlıların dünyanın gözleri önünde İsrail'in bombalama ve saldırganlığının kurbanı olması durumunu kabul etmiyoruz” dedi.

bolivya

filistin

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bolivya, abd, bm, bmgk, filistin, luis arce