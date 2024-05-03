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Kırım: Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak için sabırsızlanıyor
Kırım: Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak için sabırsızlanıyor
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ukrayna’ya asker gönderme konusundaki son açıklamasını değerlendiren Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yefim Fiks... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Parlamento Başkan Yardımcısı Yefim Fiks, Sputnik’e açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme koşullarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.Fiks, “Macron, Rusya sınırlarına asker göndererek Napolyon’un başlıca hatasını tekrarlamak için sabırsızlanıyor. Eğer bu adımı atmayı göze alırsa, onu da aynı şekilde şereften uzak ve utanç verici gelecek beklemektedir. Fransız halkı onu, Fransız askerlerinin yeni mezarlıkları için affetmeyecek” şeklinde konuştu.Sadece Sivastopol’deki anıt mezarlığında, elinde silahla Rusya’ya gelen ve Kırım Savaşı’na katılan 28 bin Fransız askerin mezarının bulunduğunu anımsatan Fiks, şöyle devam etti:Fransa Cumhurbaşkanı Macron, The Economist dergisine demecinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattını geçmesi halinde Kiev'den talep gelirse Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/macron-bir-kez-daha-ukraynaya-asker-gondermekten-bahsetti-rusyadan-yanit-gecikmedi-1083409856.html
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fransa, ukrayna, rusya, emmanuel macron, fransa ordusu, kırım, paralı asker, fransız, fransız askerleri

Kırım: Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak için sabırsızlanıyor

10:50 03.05.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE PETIT TESSONFransa Caesar kundağı motorlu topçu sistemi
Fransa Caesar kundağı motorlu topçu sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ukrayna’ya asker gönderme konusundaki son açıklamasını değerlendiren Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yefim Fiks, Fransız halkının Macron’u yeni askeri mezarlıklar için affetmeyeceğini belirtti.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Parlamento Başkan Yardımcısı Yefim Fiks, Sputnik’e açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme koşullarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
Fiks, “Macron, Rusya sınırlarına asker göndererek Napolyon’un başlıca hatasını tekrarlamak için sabırsızlanıyor. Eğer bu adımı atmayı göze alırsa, onu da aynı şekilde şereften uzak ve utanç verici gelecek beklemektedir. Fransız halkı onu, Fransız askerlerinin yeni mezarlıkları için affetmeyecek” şeklinde konuştu.
Sadece Sivastopol’deki anıt mezarlığında, elinde silahla Rusya’ya gelen ve Kırım Savaşı’na katılan 28 bin Fransız askerin mezarının bulunduğunu anımsatan Fiks, şöyle devam etti:

“Macron, Fransız halkından o kadar nefret ediyor ki, her ne pahasına olursa olsun onu doğrudan savaşa sürüklemeye çalışıyor. Belli ki ‘benden sonrası tufan’ ilkesine göre yaşıyor.”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, The Economist dergisine demecinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattını geçmesi halinde Kiev'den talep gelirse Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söylemişti.
French President Emmanuel Macron grimaces on the town hall balcony on occasion of the Charlemagne Prize awarding in Aachen, Germany, Thursday, May 10, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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