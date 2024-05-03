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İYİ Parti’de yeni Başkanlık Divanı belli oldu
İYİ Parti’de yeni Başkanlık Divanı belli oldu
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Genel İdare Kurulu'nda yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Divan'da istifa eden İzmir... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T20:30+0300
2024-05-03T20:32+0300
türkiye
müsavat dervişoğlu
genel idare kurulu (gik)
iyi parti
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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki ilk Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Partinin hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, genel merkez ek binasında bir araya geldi. Toplantıda, yeni Başkanlık Divanı belirlendi.Dervişoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nda, Genel İdare Kurulunda, parti teşkilatlarında görev alan, İYİ Parti'ye gönül vermiş ve İYİ Parti'nin iktidarı için yollara düşen herkese başarılar diledi.Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı’nı açıkladı. Kurultay öncesi partisinden istifa edeceğini duyuran İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak atanması dikkat çekti.Başkanlık Divanı'nda, Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce, STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak yer aldı.Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban da İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak görevlendirildi.Başkanlık Divanı'na başarılar dileyen Dervişoğlu, "Çıktığımız yolculukta Allah zafer nasip etsin diyorum" dedi.Dervişoğlu, bir gazetecinin grup başkanvekillerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin sorusunu, "Onları da pazartesi günü TBMM'de yapacağımız toplantıyla kamuoyuna ilan edeceğiz" diyerek yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/iyi-partinin-yeni-gik-ve-mdk-uyeleri-belirlendi-istifa-eden-umit-ozlale-de-kurulda-yer-aldi-1083226335.html
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müsavat dervişoğlu, genel idare kurulu (gik), iyi parti
müsavat dervişoğlu, genel idare kurulu (gik), iyi parti

İYİ Parti’de yeni Başkanlık Divanı belli oldu

20:30 03.05.2024 (güncellendi: 20:32 03.05.2024)
© İHAİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Genel İdare Kurulu'nda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Genel İdare Kurulu'nda yeni Başkanlık Divanı belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© İHA
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Genel İdare Kurulu'nda yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Divan'da istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale de yer aldı.
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki ilk Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Partinin hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, genel merkez ek binasında bir araya geldi. Toplantıda, yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
Dervişoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nda, Genel İdare Kurulunda, parti teşkilatlarında görev alan, İYİ Parti'ye gönül vermiş ve İYİ Parti'nin iktidarı için yollara düşen herkese başarılar diledi.
Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı’nı açıkladı.
Kurultay öncesi partisinden istifa edeceğini duyuran İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak atanması dikkat çekti.
Başkanlık Divanı'nda, Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce, STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak yer aldı.
Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban da İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak görevlendirildi.
Başkanlık Divanı'na başarılar dileyen Dervişoğlu, "Çıktığımız yolculukta Allah zafer nasip etsin diyorum" dedi.
Dervişoğlu, bir gazetecinin grup başkanvekillerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin sorusunu, "Onları da pazartesi günü TBMM'de yapacağımız toplantıyla kamuoyuna ilan edeceğiz" diyerek yanıtladı.
Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı' - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
POLİTİKA
İYİ Parti'nin yeni GİK ve MDK üyeleri belirlendi: İstifa eden Ümit Özlale de kurulda yer aldı
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