https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/iyi-partide-yeni-baskanlik-divani-belli-oldu-istifa-eden-umit-ozlale-de-yer-aldi-1083460744.html

İYİ Parti’de yeni Başkanlık Divanı belli oldu

İYİ Parti’de yeni Başkanlık Divanı belli oldu

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Genel İdare Kurulu'nda yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Divan'da istifa eden İzmir... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T20:30+0300

2024-05-03T20:30+0300

2024-05-03T20:32+0300

türkiye

müsavat dervişoğlu

genel idare kurulu (gik)

iyi parti

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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki ilk Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Partinin hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, genel merkez ek binasında bir araya geldi. Toplantıda, yeni Başkanlık Divanı belirlendi.Dervişoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nda, Genel İdare Kurulunda, parti teşkilatlarında görev alan, İYİ Parti'ye gönül vermiş ve İYİ Parti'nin iktidarı için yollara düşen herkese başarılar diledi.Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı’nı açıkladı. Kurultay öncesi partisinden istifa edeceğini duyuran İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak atanması dikkat çekti.Başkanlık Divanı'nda, Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce, STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak yer aldı.Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban da İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak görevlendirildi.Başkanlık Divanı'na başarılar dileyen Dervişoğlu, "Çıktığımız yolculukta Allah zafer nasip etsin diyorum" dedi.Dervişoğlu, bir gazetecinin grup başkanvekillerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin sorusunu, "Onları da pazartesi günü TBMM'de yapacağımız toplantıyla kamuoyuna ilan edeceğiz" diyerek yanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/iyi-partinin-yeni-gik-ve-mdk-uyeleri-belirlendi-istifa-eden-umit-ozlale-de-kurulda-yer-aldi-1083226335.html

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